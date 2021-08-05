Son dakika: Yangınlardan peş peşe güzel haberler gelmeye başladı!

Son dakika haberi: Yangın söndürme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Şu ana kadar 38 ilde 180 yangın kontrol altında, 5 ilde 12 yangın devam ediyor. Son bir saatte 4 noktadaki yangın kontrol altına alındı.

O ÜLKELERDEN YENİ UÇAKLAR GELİYOR

Isparta Eğirdir'deki yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devamediyor.Ekiplere vatandaşlar da destek veriyor. Isparta İl Özel İdaresi, Devlet Su İşleri ve tüm kamu kurum kuruluşları yangın bölgesinde çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Bölgede bir yandan söndürme çalışmaları devam ederken, diğer yandan soğutma çalışmaları yapılıyor.Bugün Ukrayna'dan 4 tane helikopter Isparta Havaalanı'na inmiş bulunuyor. Bu akşamdan, yarından itibaren yangın söndürme çalışmalarımıza katkı sağlayacak. Bambi ihtiyacının olabileceğini de düşünerek farklı ülkelerden getirilmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Azerbaycan'dan 2 adet geldi, Ukrayna'dan 1 adet geldi, Rusya'dan gelecek. Yarın sabah kardeş Azerbaycan'dan 1 uçakla 10 personel ve 40 itfaiye aracıyla 150 personel ülkemize gelecek. Uçağı Azerbaycan'dan daha ilk günden göndermek istemişti ama uçak bakımdaydı.Bir şirketimizin İsrailli bir şirketten kiraladığı 2 uçak da yarın ülkemize gelecek. Türkmenistan'dan sembolik bir teklif geldi. Katar'dan gelen ekiple bugün görüştüm, 666 kişilik bir ekip var. Gündoğmuş bölgesinde yardım ediyorlar. Pakistan, Polonya, Gürcistan, Kazakistan, Bosna Hersek, ABD, Kanada, Japonya'dan da bazı teklifler geldi. Uçak ve helikopter destek ihtiyacı olduğunu söyledik. Yanıt bekliyoruz.