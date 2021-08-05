5 Ağustos 2021 Perşembe ülke ve dünya gündeminde dikkat çeken gelişmeleri www.ispartahaber.com.tr okuyucuları için derledik.



Norovirüs alarmı

Dünya, COVID-19'un en baskın varyantı Delta'ya karşı mücadele ederken bilim insanlarından yeni bir uyarı geldi. Kısıtlamalarının kaldırıldığı İngiltere'de son aylarda norovirüs vakalarının sayısı üç kat artış gösterdi. Normalde bir kış hastalığı olan norovirüs kendini şiddetli ishal, bulantı ve kusmayla gösteriyor.



Aşı olmayana PCR testi

Sağlık Bakanı Koca, yan yana oturulması gereken yerlerde aşı olmayan kişilerden PCR testi istenebileceğini söyledi. Bu uygulamayla aşılarını olup sosyal hayata devam etmek isteyenlerin korunması amaçlanıyor.



Yeni Aleyna Çakır vakası

Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun ile aynı evde kalan 25 yaşındaki Esra Hankulu isimli genç kadın evinde ölü bulundu. Ümitcan Uygun ise yeniden gözaltına alındı.



Soruşturma açıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, orman yangınlarıyla ilgili provokatif paylaşımlarda bulunan kişiler hakkında soruşturma başlattı.



KOSGEB desteğinde detaylar belli oldu

KOSGEB işletmelere acil durum kredisi limitini arttırdı. Sel ve yangın haberlerinden sonra önceden 100 bin lira olan destek limiti, şimdi 250 bin liraya kadar çıkarıldı.



Muğla’ya 5 milyon TL yardım

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Muğla’da yangın sebebiyle tahliye edilen vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanması için 5 milyon TL daha aktarılacağını duyurdu.



Taha Akgül'den erken veda

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 13. gününde milli güreşçi Taha Akgül, ABD'li rakibi Steveson'a mağlup olarak altın madalya şansını yitirdi.

