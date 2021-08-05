Afetlere karşı 90 bin camide eller duaya kalkacak

Türkiye'nin son günlerde maruz kaldığı sel, deprem ve yangın felaketleri ile kuraklığın sona ermesi için cuma vakti ülke genelindeki tüm camilerde dua edilecek.

Bir taraftanlerinin yaraları sarılmaya çalışılırken diğer yandan ülke genelinde farklı noktalarda eş zamanlı olarak çıkan ormanlarına karşı mücadele sürüyor.Türkiye'nin son günlerde maruz kaldığı sel, deprem ve yangın felaketleri ile kuraklığın sona ermesi niyazıyla cuma vakti ülke genelindeki 90 bini aşkın camide eller duaya kalkacak.Son günlerde yaşanan doğal afetler nedeniyle ülke genelindeki 90 bin camide dua edileceği bilgisini paylaşan Diyanet İşleri Başkanlığı, konuya ilişkin il ve ilçe müftülüklerine bir yazı gönderdi.Başkanlık, "Afetlere Karşı Milletçe Duadayız" başlıklı yazıda, yarın, son günlerde maruz kalınan sel,, deprem ve salgın hastalık gibi felaketlerden korunmak ve devam etmekte olan orman yangınlarının en kısa sürede kontrol altına alınabilmesi niyazıyla ülke genelindeki 90 bini aşkın camide cuma namazından önce Yasin, Fetih ve Mülk suresi okunacağını ve dualar edileceğini belirtti.