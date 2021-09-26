Manisa’da aşı olana çekilişle gram altın

MEB harekete geçti

İstanbul Boğazı’nda iki gemi kazas

Altındağ olaylarında yeni gelişme

Zincir marketlere fahiş fiyat denetlemesi

Aşı olmayan ve test yaptırmayan çalışanlar dikkat!

Balotelli ilk kez konuştu

Kovid-19 aşısına teşvikte bu yöntemi de gördük! Manisa'da, 'Beşibiryerde Turizm ve Sanat Festivali' kapsamında düzenlenen kampanyada, çekilişle aşı yaptıran 5 kişiye gram altın, 5 kişiye ise çeşitli hediyeler veriliyor.Millî Eğitim Bakanlığı, Türkiye’de aynı anda en fazla kişinin hizmet alabildiği e-sınav salonlarına 2021 yılı sonuna kadar 156 daha ekleyerek 81 ildeki sayıyı 500’e çıkaracak.Bu sabah İstanbul Boğazı’nda önce Türk ve Rus bandralı 2 kuru yük gemisi çarpıştı. Sonra Tekirdağ'dan Rusya'ya giden bir başka kuru yük gemisi Boğaz'dan çıkışı sırasında balıkçı teknesine çarptı.Ankara'nın Altındağ ilçesinde Emirhan Yalçın'ın öldürülmesinin ardından yaşanan olaylara ilişkin gözaltına 99 şüpheliden 4'ü, tutuklanırken 27'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Ticaret Bakanlığı, beş büyük zincir market için fahiş fiyat denetlemesi yapmak üzere müfettiş görevlendirdi.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, koronavirüs aşısı ve PCR testi olmayan işçilerin durumuna açıklık getirdi. Bu durumdaki işçilerin telafi çalışması ve uzaktan çalışmaya yönlendirilebileceğini bildiren bakanlık, işten çıkarmanın ise, “son çare” olarak görülmesi gerektiğini bildirdi.Balotelli, Sergen Yalçın’a yaptığı hareket hakkında ilk kez konuştu. Ballotelli, "Ben soyunma odasındayken, maça çıkmadan önce videoyu izledim. Sergen Yalçın'ın bana "Beyni yok" dediğini orada gördüm. Çok üzüldüm” dedi.Gündemdeki önemli gelişmelerle karşınızda olduk. Sağlıklı kalın, ISPARTA HABER’de kalın…