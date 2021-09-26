25 Eylül 2021 Cumartesi ülke ve dünya gündeminde dikkat çeken gelişmeleri ISPARTA HABER okuyucuları için derledik.
Manisa’da aşı olana çekilişle gram altın
Kovid-19 aşısına teşvikte bu yöntemi de gördük! Manisa'da, 'Beşibiryerde Turizm ve Sanat Festivali' kapsamında düzenlenen kampanyada, çekilişle aşı yaptıran 5 kişiye gram altın, 5 kişiye ise çeşitli hediyeler veriliyor.
MEB harekete geçti
Millî Eğitim Bakanlığı, Türkiye’de aynı anda en fazla kişinin hizmet alabildiği e-sınav salonlarına 2021 yılı sonuna kadar 156 daha ekleyerek 81 ildeki sayıyı 500’e çıkaracak.
İstanbul Boğazı’nda iki gemi kazası
Bu sabah İstanbul Boğazı’nda önce Türk ve Rus bandralı 2 kuru yük gemisi çarpıştı. Sonra Tekirdağ'dan Rusya'ya giden bir başka kuru yük gemisi Boğaz'dan çıkışı sırasında balıkçı teknesine çarptı.
Altındağ olaylarında yeni gelişme
Ankara'nın Altındağ ilçesinde Emirhan Yalçın'ın öldürülmesinin ardından yaşanan olaylara ilişkin gözaltına 99 şüpheliden 4'ü, tutuklanırken 27'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Zincir marketlere fahiş fiyat denetlemesi
Ticaret Bakanlığı, beş büyük zincir market için fahiş fiyat denetlemesi yapmak üzere müfettiş görevlendirdi.
Aşı olmayan ve test yaptırmayan çalışanlar dikkat!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, koronavirüs aşısı ve PCR testi olmayan işçilerin durumuna açıklık getirdi. Bu durumdaki işçilerin telafi çalışması ve uzaktan çalışmaya yönlendirilebileceğini bildiren bakanlık, işten çıkarmanın ise, “son çare” olarak görülmesi gerektiğini bildirdi.
Balotelli ilk kez konuştu
Balotelli, Sergen Yalçın’a yaptığı hareket hakkında ilk kez konuştu. Ballotelli, "Ben soyunma odasındayken, maça çıkmadan önce videoyu izledim. Sergen Yalçın'ın bana "Beyni yok" dediğini orada gördüm. Çok üzüldüm” dedi.
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