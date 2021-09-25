Son rötuşlar yapıldı! Bu işi yapanlar yüzde 15 vergi ödeyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bir yıla yakın süreden beri üzerinde çalıştığı Vergi Reformu Paketi’yle ilgili son rötuşlar yapıldı. Paketin önümüzdeki hafta TBMM’ye gönderilmesi ve ilk yasalaştırılacak düzenleme olması planlanıyor.

SOSYAL MEDYADAN GELİRLERİ NASIL VERGİLENDİRİLECEK?

DİJİTAL VERGİ DAİRESİ NASIL ÇALIŞACAK

KARAVANLARA DA DÜZENLEME GELİYOR

Kamuoyuna daha çok Dijital Vergi Dairesi’ne ilişkin yeni yapılanma açısından yansıyan pakette ilginç düzenlemeler bulunuyor.Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan'ın haberine göre teklifte yer alan bazı önemli ayrıntılar şunlar:Vergi reform paketinin en önemli ayağını Türkiye Dijital Vergi Dairesi oluşturuyor. Bazı bölümleri kamuoyuna yansıyan sistemin ayrıntıları netleşti.Sistem şöyle:Elektronik defter ve elektronik belge uygulamalarına dahil edilecek mükellef grupları kademeli olarak artırılacak. Tüm mükellefleri kapsayacak şekilde 7/24 hizmet verebilenuygulaması hayata geçirilecek.Teknolojik yeniliklerden yararlanmaya devam edilecek,sistemi oluşturulacak. Dijital Vergi Denetimi Sistemi geliştirilerek, vergi iade incelemeleri dahil olmak üzere inceleme süreleri kısaltılacak.Elektronik defterler dijital vergi dairesinde yer alacağı için, denetim ve incelemeler de dijital ortamda yapılacak. Maliye Bakanlığı dijital vergi dairesinin yazılımlarını hizmet alımı yaptırabilecek.Mükellef mahremiyeti için, bu tip yazılımları bakanlık adına kuran şirket çalışanları da devlet memurlarının taşıdığı sorumluluğu taşıyacak.Mükellef ve mükellef ile ilgili kişilerin vergi mahremiyeti kapsamındaki bilgi ve belgelerinin açıklanması veya kullanılması, söz konusu bilgisayar yazılımlarını bakanlık adına yapan şirket çalışanları açısından da vergi suçu sayılacak.Karavan turizminin geliştirilmesine dönük düzenlemeler pakette yer alacak. Pandemi döneminde kullanımında artış olan karavanlara yönelik vergilerde de düzenlemeye gidiliyor. Karavan turizmi gelirlerinin artması amacıyla kanunda değişiklik yapılacak. Karavana dönüştürülen araçlardan alınan vergiler düşürülecek. Karavana dönüştürülen araçlar Türkiye’de üretiliyorsa, vergisi ithal araçlara oranla düşük tutulacak.