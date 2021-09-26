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Çünür Kapalı Pazaryeri hizmete açıldı

Çünür Kapalı Pazaryeri hizmete açıldı
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Çünür Kapalı Pazaryeri hizmete açıldı
 
Isparta Belediyesi tarafından Çünür Mahallesinde yapımı tamamlanan kapalı pazaryeri hizmete açıldı. Çünür Mahallesinde her hafta cumartesi günleri kurulan ve kışın soğuk ve yağıştan, yazında sıcaktan dolayı esnaf ve vatandaşların mağduriyet yaşadığı açık pazar alanının üstü kapatılarak daha modern bir şekilde Ispartalıların hizmetine sunuldu.
Çelik konstrüksiyondan yapılan Çünür Kapalı Pazaryeri 3 bin metrekare kapalı alana sahip ve içerisinde vatandaşların sosyal ihtiyaçlarını da karşılayacak şekilde hazırlandı.
Çünür Kapalı Pazaryerinin hizmete girmesi dolayısıyla Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel pazar esnafı ve vatandaşları ziyaret etti. Ziyarete Isparta Belediye Başkan Yardımcıları Hakkı Kaya, Fahretdin Gözgün, Uğur Büyükçulcu, Fatih Yaman, Serkan Kaya, beleye meclisi üyeleri, mahalle muhtarları, daire müdürleri esnaf ve vatandaşlar katıldı.
Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Büyükçulcu, pazaryerinin hizmete sunulduğunu, esnaf ve vatandaşlara hayırlı olması dileklerini iletti.
Pazaryerinin vatandaş ve esnafın hizmetine sunulması dolayısıyla Isparta Belediyesi Mehteran ekibi tarafından mehter gösterisi gerçekleştirildi. Gösterinin ardından pazaryeri yapılan duanın ardından Ispartalıların hizmetine sunuldu.
Çünür Pazaryerinin hizmete sunulmasının ardından Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ve AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel ile beraberindekiler, esnafları dolaşarak ‘bereketli ve bol kazanç’ dileklerini iletirken, vatandaşlarla sohbet etti.
Programın ardından Çünür Mahallesi Muhtarı Hasan Derebek, esnaf ve vatandaşın kullanımına sunulan kapalı pazaryerinin yapımından dolayı Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür etti. Muhtar Derebek, Başkan Başdeğirmen’in göreve gelmesinin ardından mahallelerindeki pazaryerinin kapalı hale getirilmesi noktasında taleplerinin olduğunu dile getirerek, “Başkanımız talebimizi anında yerine getirdi. Mahallemiz modern bir pazaryerine kavuştu. Başkanımıza vermiş olduğu hizmetlerinden ve emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz” dedi.
Mahallelerine böyle bir hizmeti uzun süredir beklediklerini dile getiren vatandaşlar da, “Güzel bir proje. Pazaryerinin hizmete girmesinden dolayı çok mutluyuz. Daha hijyenik bir ortamda alışveriş yapabileceğiz. Daha düzenli bir pazaryerine kavuştuk. Bu bizim için bir nimet” görüşlerinde bulundu.
Pazaryerinin eskiden açık olması dolayısıyla çadırlarının durmadığını ve yaz-kış zor anlar yaşadıklarını dile getiren Pazar esnafı da “Satıştan çok, rüzgar, yağmur ve sıcakla uğraşıyorduk. Şimdi geniş ve ferah bir alandayız. Başkanımızdan Allah razı olsun, teşekkür ediyoruz” ifadelerinde bulundu.
 
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