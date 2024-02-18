"Emekliye Mart'ta Yapılacak Seyyanen Zam Belli Oldu: İkramiye Artışı ve Seyyanen Zamlar Değerlendiriliyor"

Emeklilere her yıl iki kez ödenen bayram ikramiyeleri, bu yıl yüzde 50 oranında artışla 3 bin TL'ye yükseltildi. Ancak, uzun süredir beklenen "5 bin TL ve üzeri" beklentileri karşılanmadı. Temmuz ayındaki yüzde 25 zam kararı ise kök maaşlarla sınırlı tutularak ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre, ikramiyeler sadece 1000 TL artırılacak, bu durum ise Mart ayında yapılacak seyyanen zam tartışmalarını gündeme getirdi. Seçim öncesinde emeklilerin memnuniyetini sağlamak amacıyla seyyanen zamın gündemde olduğu ifade ediliyor. Zam kararının resmi açıklamasının ardından zamlı maaşların 31 Mart'tan önce emeklilerin hesaplarına yatırılması bekleniyor.**