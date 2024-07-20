Yazın Vazgeçilmezi: Nur Pastanesi Demirköprü Şubesinin Serinleten Dondurma Çeşitleriyle Tanışın

Isparta'nın gözde mekanlarından biri olan Nur Pastanesi Demirköprü şubesi, halkımızdan gördüğü yoğun ilgi ve siparişler için teşekkürlerini iletmekten büyük mutluluk duyuyor. Bayram boyunca yapılan tatlı siparişleri ve ziyaretler, Nur Pastanesi ailesine duyulan güvenin bir göstergesi oldu.

Nur Pastanesi, Demirköprü şubesiyle sadece bayram döneminde değil, yıl boyunca da kaliteli ve lezzetli ürünlerini halkımıza sunmaya devam ediyor. Özel tasarımlı pastalar, enfes baklavalar ve özellikle yeni ürün olan Kardelen Tatlısı ile adeta Isparta'ya nam saldı. Ayrıca, sıcak yaz aylarında serinlemek için mükemmel bir seçenek olan Nur Pastanesi'nin dondurma reyonları, birbirinden lezzetli ve ferahlatıcı çeşitlerle dolu.

Kakaolu, sade, Korkuteli'nin meşhur yanık dondurması, vişneli, limonlu, tahinli, bitter çikolatalı, fıstıklı, bal bademli, fındık krokanslı, karadutlu, cevizli, orman meyveli, böğürtlenli, karamelli, muzlu, çilekli ve kavunlu gibi 20 farklı dondurma çeşidiyle damaklarınızı şenlendirebilirsiniz.

Nur Pastanesi Demirköprü şubesi, müşterilerine sunduğu kaliteli ürünlerin yanı sıra, hızlı ve güvenilir hizmet anlayışıyla da öne çıkıyor. Alo Paket hizmeti sayesinde istediğiniz tatlıları veya dondurmaları kolaylıkla sipariş edebilir ve evinize kadar getirtme imkanına sahipsiniz.

Eğer siz de lezzetli tatlılara ve ferahlatıcı dondurmalara Nur Pastanesi kalitesiyle ulaşmak isterseniz, Demirköprü şubesine uğramanız veya Alo Paket hizmetini kullanmanız yeterli. Nur Pastanesi'nin lezzetli dünyasında kendinizi şımartın ve harika tatlarla dolu bir deneyim yaşayın.

İletişim Bilgileri:

Nur Pastanesi - Demirköprü Şubesi

Adres : Hisar Mahallesi, 144 Cadde No:15, Isparta

: Hisar Mahallesi, 144 Cadde No:15, Isparta Alo Paket Telefonları : 0 532 552 42 84 / 0 543 932 05 32

: 0 532 552 42 84 / 0 543 932 05 32 Not: Gece 03:00'a kadar açıktır.

Tatlı Severlerin Adresi: Nur Pastanesi'nde Lezzet ve Kalite Bir Arada















































