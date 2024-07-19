Ergün Enerji'den TommaTech Isı Pompaları ile Yüksek Verimli Çözümler

Isparta'da enerji verimliliğini artırmak isteyenler için Ergün Enerji, TommaTech marka ısı pompalarını sunuyor. Isı pompaları, ortamın havasındaki veya yer altındaki enerjiyi kullanarak ısıtma ve soğutma sağlayan çevre dostu cihazlardır. Bu sayede enerji tüketimini azaltarak hem doğayı korur hem de enerji maliyetlerini düşürür.

TommaTech 28-21kW Havuz Isı Pompaları (TriFaze-MonoFaze)

Çevre Dostu R32 Soğutucu Akışkan : Doğaya zarar vermeyen soğutucu gaz kullanımı.

: Doğaya zarar vermeyen soğutucu gaz kullanımı. Yüksek Verimlilik : Enerji tasarrufunda üstün performans.

: Enerji tasarrufunda üstün performans. Hızlı Isıtma : Havuzlar için hızlı ısıtma imkanı.

: Havuzlar için hızlı ısıtma imkanı. Akıllı Su Sıcaklığı Ayarlama : Otomatik su sıcaklığı kontrolü.

: Otomatik su sıcaklığı kontrolü. Yumuşak Başlama (Soft Kalkış) : Elektrik sistemine zarar vermeden yumuşak başlatma.

: Elektrik sistemine zarar vermeden yumuşak başlatma. Sessiz Çalışma: Düşük ses seviyesi ile rahatsız etmeyen çalışma.

TommaTech 16-4kW Isı Pompaları (MonoFaze)

Çevre Dostu R32 Soğutucu Akışkan : Doğaya zarar vermeyen soğutucu gaz kullanımı.

: Doğaya zarar vermeyen soğutucu gaz kullanımı. Daha Geniş Çalışma Aralığı : Farklı sıcaklık aralıklarında etkili çalışma.

: Farklı sıcaklık aralıklarında etkili çalışma. Full DC İnverter Teknolojisi : Enerji tüketimini minimuma indiren teknoloji.

: Enerji tüketimini minimuma indiren teknoloji. Wi-Fi Akıllı Kontrol : Uzaktan kontrol edilebilme özelliği.

: Uzaktan kontrol edilebilme özelliği. Dokunmatik Ekran : Kullanıcı dostu arayüz.

: Kullanıcı dostu arayüz. Düşük Ses Seviyesi: Sessiz çalışma özelliği.

TommaTech 26-9kW Isı Pompaları (TriFaze)

Çevre Dostu R32 Soğutucu Akışkan : Doğaya zarar vermeyen soğutucu gaz kullanımı.

: Doğaya zarar vermeyen soğutucu gaz kullanımı. Daha Geniş Çalışma Aralığı : Farklı sıcaklık aralıklarında etkili çalışma.

: Farklı sıcaklık aralıklarında etkili çalışma. Full DC İnverter Teknolojisi : Enerji tüketimini minimuma indiren teknoloji.

: Enerji tüketimini minimuma indiren teknoloji. Wi-Fi Akıllı Kontrol : Uzaktan kontrol edilebilme özelliği.

: Uzaktan kontrol edilebilme özelliği. Dokunmatik Ekran : Kullanıcı dostu arayüz.

: Kullanıcı dostu arayüz. Düşük Ses Seviyesi: Sessiz çalışma özelliği.

Ergün Enerji'nin Diğer Hizmetleri

Uzman Kadro ile Kişiye Özel Çözümler : Ergün Isı, güneş enerjisi sistemleri konusunda uzman kadrosuyla müşterilerine en uygun çözümleri sunmayı hedefliyor. Güneş panelleri kullanarak evlerde sıcak su elde etmek, tarımsal sulama sistemleri ile su verimliliğini artırmak mümkün.

: Ergün Isı, güneş enerjisi sistemleri konusunda uzman kadrosuyla müşterilerine en uygun çözümleri sunmayı hedefliyor. Güneş panelleri kullanarak evlerde sıcak su elde etmek, tarımsal sulama sistemleri ile su verimliliğini artırmak mümkün. Ödeme Seçenekleri ve Kolay Alışveriş: Ergün Isı, müşterilerine 12 ay boyunca elden ya da kredi kartı ile ödeme seçenekleri sunuyor. Böylece enerji çözümlerine daha kolay ve erişilebilir bir şekilde sahip olmak mümkün hale geliyor.

İletişim Bilgileri:

Telefon : +90 554 937 21 32

: +90 554 937 21 32 Diğer İletişim : +90 246 500 30 44

: +90 246 500 30 44 Adres: Karaağaç Mahallesi, 1839. Sokak No:12, Isparta

Ergün Enerji, Isparta'da enerji verimliliği ve çevre dostu çözümler arayanlar için TommaTech marka ısı pompaları ile kaliteli ve güvenilir hizmet sunuyor. Detaylı bilgi ve ürünler hakkında daha fazla bilgi almak için Ergün Enerji ile iletişime geçebilirsiniz.













