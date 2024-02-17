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Nur Pastanesi Demirköprü Şubesi, Lezzet Şölenine Davet Ediyor!

Nur Pastanesi Demirköprü Şubesi, Lezzet Şölenine Davet Ediyor!
ISPARTA
G.Tarihi: 16.02.2024 22:21
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Nur Pastanesi Demirköprü Şubesi, Lezzet Şölenine Davet Ediyor!
Sofralarımıza sıcacık poğaçaları, tatlıları ve tuzlularıyla keyif katan Nur Pastanesi Demirköprü şubesi, enfes yaş pastalarıyla da beğenileri topluyor. Özel tasarımları ve lezzetli tatlarıyla öne çıkan pastane, sizlerin istekleri doğrultusunda yaşpasta siparişleri almaya devam ediyor.
Yaklaşan bayram öncesi, sevdiklerinize lezzetli sürprizler yapmak istiyorsanız, bayramlık tatlı siparişlerinizi Nur Pastanesi Demirköprü şubesinden verebilirsiniz. Birbirinden özel tasarımlarıyla yaş pastalar, bayramınıza tatlı bir dokunuş katmak için hazır!
Alo Yaş Pasta Hattı:
 0 532 552 42 84
 0 543 932 05 32
Adres:Hisar Mahallesi 144. Cadde No:15 (Demirköprü)

Nur Pastanesi Demirköprü şubesi, özel günlerinizde yanınızda olmak için hazır bekliyor. Doğum günleri, kutlamalar ve diğer organizasyonlar için salon imkanı da sunan pastane, lezzetin ve şıklığın adresi! Unutulmaz anlarınıza tatlı bir dokunuş yapmak için hemen sipariş verin.
 

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Nur Pastanesi Demirköprü Şubesi, Lezzet Şölenine Davet Ediyor!
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