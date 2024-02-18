ITSO Başkanı Metin Çelik, Antalya'da düzenlenen STK İstişare Toplantısı'nda

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Çelik, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen Sivil Toplum Kuruluşları İstişare Toplantısı'nda kentlerinin üretim, lojistik ve ihracatla ilgili yaşadığı sorunları ve çözüm önerilerini paylaştı. Toplantıya, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'ın da katılımıyla gerçekleşti.

ITSO Başkanı Metin Çelik, Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren firmaların üretimde karşılaştığı zorlukları dile getirdi. Aynı zamanda Batı Akdeniz Bölgesi'nde bulunan Isparta, Antalya ve Burdur'un ortak lojistik sorunlarına vurgu yaptı. Çelik, bölgesel ticaret ve ekonomi açısından önemli olan hızlı tren ve Isparta-Antalya otoyol bağlantısının sağlanması gerektiğini belirtti.Elma üreticilerinin yaşadığı sıkıntılara da değinen Başkan Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır ziyaretinin ardından bu sorunların çözüleceğine inandıklarını ifade etti. Ayrıca, Hindistan'dan sonra ikinci bir pazarın açılmasının üreticileri memnun edeceğini belirterek Ticaret Bakanı'ndan destek talebinde bulundu. Başkan Çelik, daha önce talep ettikleri denetim memurlarının Isparta'da bir ofiste hizmet vermesini sağlamak amacıyla önerilerini ilettiklerini ve Gümrük Müdürlüğü ile ilgili konularda destek talebinde bulunduklarını ifade etti.Başkan Çelik, Gümrükler Genel Müdürü Mustafa Gümüş ile görüşerek Isparta'nın sorunlarına dair bir dosya sundu. Toplantı, kentlerin ekonomik ve ticaretle ilgili konularını gündeme getirmesi ve çözüm önerilerini paylaşması açısından önemli bir platform oldu.