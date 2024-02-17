ISPARTA'DA 1 KİLOGRAM 240 GRAM KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ

ISPARTA'DA BÜYÜK NARKOTİK OPERASYONU: 1 KİLOGRAM 240 GRAM KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ, 1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Isparta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, İstanbul-Antalya seferini yapan bir otobüste yapılan operasyonda 1 kilogram 240 gram kokain maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında, 16.02.2024 tarihinde adli makamlara sevk edilen 1 şüpheli, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçlamasıyla TUTUKLANDI.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 2024 yılı başından itibaren gerçekleştirdiği operasyonlarla narkotik suçlarından tutuklanan veya hüküm giyen toplam 47 şahsı cezaevine teslim etti.

Ayrıca, yakın zamanda başlatılan NARVAS (Narkotik Vaka Analiz Sistemi) Projesi ile vatandaşlar, 112 ihbar hattı ve ücretsiz indirilebilen UYUMA uygulaması üzerinden yaptıkları ihbarlarla ilgili olarak titizlikle değerlendirilmektedir. Bu çerçevede, vatandaşların narkotik suçlar hakkında bildiklerini ihbar etmeleri önemlidir ve bu ihbarlar, narkotik suçlarla mücadeleye önemli katkılar sağlayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.