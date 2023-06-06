Eğirdir’de "Mavi Göl Optimist Yarışları" Ödül Töreniyle Sona Erdi!

Isparta’nın Eğirdir İlçesinde bulunan ve yedi renkli göl olarak bilinen Türkiye’nin dördüncü büyük gölü Eğirdir Gölü'ndeki yarışlar, oldukça çekişmeli geçti. 1-4 Haziran tarihleri arasında gerçekleşen organizasyona 7 kulüpten 94 sporcu katıldı. Senior ve junior kategorilerinde yapılan toplam yarışlar, Eğirdir'deki doğal güzelliklerin yanı sıra tarihi ve kültürel zenginlikleriyle renkli görüntülere sahne oldu.Ödül töreninde farklı kategorilerde kupa ve madalyalar sahiplerini buldu. Senior genel sıralamada B.B. Bodrumspor Kulübünden Ateş Canuysal birinci, Göcek Yat Kulübünden Doruk Uyar ikinci, Akdeniz Yelken Spor Kulübünden Sural Sur üçüncü oldu. Optimist kızlarda İskenderun Yelken İht. ve S.S. Kulübünden Nehir Hakan birinci, Nehir Parıltı ikinci, Eğirdir Belediye Spor Kulübünden Afra Öztekin ise üçüncülüğü elde etti. Optimist Junior Genel kategorisinde ise B.B. Bodrumspor Kulübünden Topak Sepetçi birinci, İskenderun Yelken İht. ve S.S. Klb. Damla Derinsu Karagün ikinci, B.B. Bodrumspor Kulübünden Sarp Kaya Deniz ise üçüncülüğü kazandı.Optimist Junior Kızlarda İskenderun Yelken İht. ve S.S. Kulübünden Damla Derinsu Karagün birinci, B.B. Bodrumspor Kulübünden Deniz Acele ikinci, Esma Türk ise üçüncü oldu. Optimist Bambino Genel (2014 Yılı ve Sonrası) kategorisinde ise İskenderun Yelken İht. ve S.S. Kulübünden Damla Derinsu Karagün birinciliği elde etti. İkinci sırayı B.B. Bodrumspor Kulübünden Deniz Acele, üçüncü sırayı ise İskenderun Yelken İht. ve S.S. Kulübünden Mert Emir Yaşar aldı.En Küçük Kız kategorisinde B.B. Bodrumspor Kulübünden Leyla Serintürk, En Küçük Erkeklerde ise Kamil Kerem Artar Göcek Yat Kulübünden birinci oldu.Eğirdir Limanı'nda gerçekleşen ödül törenine Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mahmut Danayiyen, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hakan Çelebioğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Fatih Türkmen, sporcular ve aileleri katıldı.#IspartaHaber #MaviGölOptimistYarışları #Eğirdir #EğirdirGölü #SporHaberleri