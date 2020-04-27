Normalleşme takvimi bugün netleşiyor! İşte 2 aşamalı plan
Bugün yapılacak Bakanlar Kurulu'nda Koronavirüs sonrası normalleşme takviminin ele alınacak. Kurulda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir sunum yapacaklar. Ardından normalleşme takvimi masaya yatırılacak.Normalleşme süreci için 2 aşamalı bir plandan söz ediliyor. İşte merak edilen detaylar...
Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, bugün yapılacak Bakanlar Kurulu'nda normalleşme takviminin ele alınacağını belirtti. Abdülkadir Selvi, bugünkü yazısında Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'nün açıklamalarına yer vererek, kontrollü bir normalleşme sürecine yeşil ışık yakıldığını söyledi.
NORMALLEŞME TAKVİMİ BUGÜN DEĞİŞİYOR
Bugün yapılacak olan Bakanlar Kurulu diğerlerinden biraz farklı olacak.
Çünkü şimdiye kadar hep koronavirüsle mücadelede alınacak önlemler konuşuldu. Getirilecek kısıtlamalar kararlaştırıldı. Şimdi ilk kez normalleşme takvimi ele alınacak. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, “Veriler iyi geliyor. Gidiş iyi yönde. Sadece Türkiye’de değil, ABD ve Avrupa’dan da veriler iyi geliyor” dedi. Tabii Bakanlar Kurulu toplantısından önce Bilim Kurulu’nda yeni süreç enine boyuna tartışılacak. Normalleşme sürecini bakanlarla ve Bilim Kurulu üyeleriyle konuşuyorum. Tevfik Özlü, bir uyarı ile başladı konuşmaya. “Aman gevşemeyelim, henüz tehlike geçmiş değil” dedi.
İŞTE İKİ AŞAMALI PLAN
Ama veriler iyi geldiği için kontrollü bir normalleşme sürecine de yeşil ışık yakıyorlar. Görüşmelerimden edindiğim bilgiye göre, bugün Bakanlar Kurulu’nda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir sunum yapacaklar. Ardından normalleşme takvimi masaya yatırılacak. İki aşamalı bir süreçten söz ediliyor.
1- Mayıs ayında tedrici bir normalleşme
2- Haziran ayında normalleşmenin genişletilmesi
ABD ve Avrupa’da da bazı ülkeler mayıs ayının başında kontrollü bir normalleşme sürecini başlatacaklar. Bizde daha ihtiyatlı bir süreç işleyecek. Öncelikle 1 Mayıs tatiliyle birleştirilerek 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta önümüzdeki hafta sokağa çıkma yasağı ilan edilecek.
30 Nisan’da dolan okullarda uzaktan eğitim süreci mayıs sonuna kadar uzatılacak. AVM’ler konusu tartışmalı ancak berberler, marketler, toplu taşıma, oteller maske kullanılması ve sosyal mesafe kuralına uyulması şartıyla açılacak.
ESAS NORMALLEŞME HAZİRANDA
Bilim Kurulu üyesi Tevfik Özlü, mayıs ayı için üç noktaya dikkat çekti:
1- Bayram alışverişleri
2- Bayram namazı
3- Bayramlaşma
Bunlara önlem getirilecek. Bayram süresince şehirlerarası seyahat yasağı sürecek. Biz asıl rahatlamayı haziran başı itibariyle hissedebileceğiz. Bilim Kurulu üyeleri, gevşeme durumunda virüsün ikinci atağa geçmesi endişesini taşıyorlar.
Hürriyet