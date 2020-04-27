Şehrin trafik akışı her geçen gün hızlanıyor

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in şehir trafiğini rahatlatmak adına attığı adımlar tek tek sonuca ulaşıyor.Bugüne kadar yol üzerinde kalan evlerin yıkımı gerçekleştirilirken, diğer taraftan alternatif yollar açıldı. Yine trafik ışığının bulunduğu kavşaklardaki adalar kaldırıldı trafik akışı hız kazandırıldı.Bu çalışmalara son olarak da Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatlarıyla Kolçelik Kavşağında transit geçiş şeridi oluşturuldu. Üniversite istikametinden şehre giriş yapılan İstanbul yolu Kolçelik Kavşağında araçların trafik ışıklarında beklemeden şehir merkezine transit geçiş yapmaları amacıyla servis yolu açıldı.Isparta Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince, Kolçelik Kavşağında tek şeritte başlatılan çalışmalar kapsamında yolda freze ile asfaltın kaldırılması, stabilize ve bordür düzenlemesi çalışmalarının tamamlanmasının ardından yolda asfalt dökümü gerçekleştirilerek, transit geçiş şeridi hazırlandı.Fen İşleri Müdürlüğü ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün ortaklaşa yaptığı çalışmalar sonrasında üniversiteden, şehir merkezine gelen araçlar Kolçelik Kavşağında trafik ışıklarında bekleme yapmadan en sağ şeritten transit olarak yoluna devam edebilecek.Üniversiteden şehre gelirken Kolçelik Kavşağında transit geçiş hattını hizmete sunduklarını söyleyen Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, özellikle üniversitelerin açık olduğu dönemde İstanbul yolunda yaşanan yoğun trafiğin bir nebze daha rahatlatılmış olacağını aktardı. Başdeğirmen ulaştırma anlamında her türlü çalışmayı gece gündüz demeden sürdürdüklerini ve vatandaşa en iyi hizmeti verme çabası içerisinde olduklarını söyledi.