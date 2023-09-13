Netflix, 2023'te İkinci Kez Fiyatları Artırdı

2022 yılında iki kez fiyat artışı uygulayan video akış platformu Netflix, 2023 yılının başında ikinci bir zamı daha hayata geçirdi. Bu son zam ile birlikte en düşük paket fiyatı yükselirken, en yüksek paket ücreti de arttı. Platformdaki fiyatlar önemli ölçüde artış gösterdi. Netflix aboneleri, bu fiyat değişikliklerini dikkatle takip ediyor.