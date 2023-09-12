ITSO ÜYELERİ DÜNYAYA AÇILMAYA DEVAM EDİYOR

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO), KOSGEB destekli yurtdışı fuar organizasyonlarına devam ediyor. Yapı ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren firmalardan oluşan 25 kişilik ITSO heyeti, Almanya’nın Neumünster şehrinde düzenlenen Nordbau 2023 Yapı ve İnşaat Fuarına katıldı. Almanya iş gezisinin verimli geçtiğini ifade eden ITSO Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çelik, yapılan ikili görüşmelerin ekonomiye olumlu katkı sağlayacağını söyledi.Isparta Ticaret ve Sanayi Odası’nın yapı ve inşaat sektöründe yer alan üyelerinden oluşan 25 kişilik heyet, 6-10 Eylül tarihleri arasında Almanya’nın Neumünster kentinde düzenlenen Nordbau 2023 Yapı ve İnşaat Fuarına katıldı. ITSO Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çelik’in öncülüğünde yapılan yurtdışı iş gezisinde firma yetkilileri ikili görüşmeler yapabilme imkanı buldu, önemli işbirlikleri kuruldu.Gerçekleştirilen ziyaretler hakkında bilgi veren Başkan Metin Çelik; “Hamburg Ticaret Ataşeliğinin destekleriyle Hamburg Ticaret Odası aracılığıyla inşaat ve yapı sektöründe yapılabilecek iş birlikleri hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Hamburg’a ne satabiliriz ve Hamburg’dan ne alabiliriz? konularında Hamburg Ticaret Odası Dış İlişkiler Sorumlusu ile son derece verimli görüşmeler gerçekleştirdik.” dedi.Hamburg Ticaret Odası ziyareti sonrasında Hamburg Başkonsolosu Emine Derya Kara’ya ziyarette bulunan heyete Hamburg Ticaret Ataşesi Yıldız Onur eşlik etti.Neumünster şehrinde 1956 yılından beri düzenlenen ve dünyanın inşaat alanındaki en önemli fuarlarından biri olarak kabul edilen organizasyona katılım sağlayan heyet oldukça verimli görüşmeler gerçekleştirdi. Heyet; sanayi, el sanatları, inşaat ve yapı malzemeleri ile konut sektöründe faaliyet gösteren firma yetkililerinin yanı sıra oda, dernek ve belediyelerin temsilcileriyle bir araya gelme fırsatı yakaladı.Fuarda Neumünster şehrindeki Türk Topluluğu Temsilcisi Tufan Kıroğlu ile görüşen Başkan Çelik, karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. Neumünseter TV’ye açıklamalarda bulunan Başkan Çelik, Almanya’da Türkler tarafından faaliyette bulunan firmaları Isparta’ya davet etti.Yine fuarda Lavia Global Kooperatifi yetkilisi Metin Yıldız ile temas kuran ITSO Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çelik, Hamburg merkezli şirket kurulumu, üyelerin Avrupa pazarına girmeden önce üretmiş oldukları ürünlerin analizleri, hangi ürün ile hangi pazara girilebilir? konularına dair bilgi aldı. Kooperatifin şehirdeki 9 katlı fuar alanına ziyarette bulunan ITSO heyeti, 9 kat ve her bir katı 4100 m2 olan 51 showroom alandan oluşan 77.000 m2 büyüklüğündeki alanda incelemelerde bulundu. Bu tür fuarlara Isparta’dan daha fazla katılım beklediklerini belirten Metin Yıldız, Isparta’daki firmalara yeni pazarlar ve müşteriler kazandırmak istediklerini belirtti.Ziyaretlerin son derece verimli ve olumlu geçtiğini aktaran Başkan Çelik, bu tür yurtdışı iş gezilerini sürdüreceklerini belirterek, önümüzdeki dönemde duyurusu yapılacak olan fuar organizasyonlarını tüm üyelerin takip etmelerini ve katılım sağlamalarını istedi.