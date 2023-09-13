Hamsi Fiyatları Hızla Düştü: 40 TL'lik İndirim

1 Eylül tarihinde başlayan balık sezonuyla birlikte, hamsi fiyatları hızla geriledi. Balık tezgahlarında ilk günlerde 120 TL'ye satılan hamsi, kısa bir süre içinde 40 TL indirimle 80 TL'den müşterilere sunulmaya başlandı.

Hamsi, Pazar tezgahlarında 70-80 TL arasında tüketiciyle buluşarak deniz ürünleri arasında en çok tercih edilenlerden biri oldu. Balıkçılar, bu sezon hamsinin bolluğundan memnuniyetlerini dile getirdi.

Balıkçılar, hamsinin bol olduğu bu sezonun öne çıktığını belirterek, "Balık sezonu iyi, güzel başladı. Hamsi bol bu sene. Palamut miktarı ise az, geçen yıla göre daha az palamut yakaladık. Bu yıl palamut tezgahlara düşmedi, ancak hamsi bol. Şu ana kadar hamsi bol ve uygun fiyatlı. Sezonun başından beri tezgahlarda bulunuyor. 1 Eylül'de 120 TL'den açtık, şu an 70-80 TL arasında satılıyor. Biraz daha fiyatlar düşebilir, ancak çok düşmesini beklemiyoruz çünkü maliyetler de var. Ancak umut ediyoruz ki fiyatlar daha da makul seviyelere geriler" dedi.

Hamsinin diğer gıdalara göre daha uygun bir fiyata sahip olduğunu ve bu nedenle talebin arttığını ifade eden balıkçılar, "Vatandaşlar, ekonomik sıkıntılar nedeniyle daha uygun fiyatlı ürünleri tercih ediyorlar. Hamsi de bu sezon uygun bir seçenek oluşturuyor gibi görünüyor. Mevsime göre talep oldukça iyi. Balığı özlemişler gibi görünüyorlar" şeklinde konuştular.