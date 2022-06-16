Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Senirkent Belediye Başkanı Kadir Heybeli’yi ziyaret etti. Göreve seçildikleri günden bu yana Başkan Başdeğirmen’in kendilerini yalnız bırakmadığını belirten Kadir Heybeli, “Ağabeyimizden ne talep ettiysek hiçbirisini geri çevirmedi. Kendisine ve Isparta’mıza minnettarım” dedi.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, belediye başkan yardımcılarıyla birlikte şehrin tarihi antik dönemlere kadar uzanan en eski ve en büyük ilçelerinden birisi olan, tarımsal faaliyetleri ve meyvecilikle adından söz ettiren Senirkent İlçesine ziyarette bulundu. Başkan Başdeğirmen ve beraberindekiler ilk olarak Senirkent Belediye Başkanı Kadir Heybeli’yi makamında ziyaret etti. AK Parti Senirkent İlçe Başkanı Hüseyin Dursun Balım ve İl Genel Meclisi Üyesi Ayhan Umutlu’nun da yer aldığı ziyarette Senirkent Belediye Başkanı Kadir Heybeli, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e ilçeye yapılan ve yapılacak olan yatırımlar hakkında bilgiler verdi.Senirkent Belediye Başkanı Kadir Heybeli, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade etti. Göreve geldikleri günden bu yana Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in kendilerini yalnız bırakmadığını kaydeden Heybeli, “Ağabeyimizden ne talep ettiysek hiçbirisini geri çevirmedi. Kendisine ve Isparta’mıza minnettarım. Senirkent, 4 dönemden sonra ilk kez AK Parti ile tanıştı. En başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu, Milletvekilimiz Sayın Recep Özel, Hemşehrimiz Sayın Tahir Alan ve Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Başdeğirmen’in destekleriyle Senirkent’imize 30 yıldır yapılmayanı 3 yılda yaptık. Dağları bağ yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Aynı çalışmayı Isparta’mızda da görüyoruz. Allah Şükrü Başkanımızdan razı olsun” diye konuştu.Belediye Başkanlığı görevine vatandaşlara hizmet etmek amacıyla geldiklerine değinen Kadir Heybeli, “Belediye işi AK Parti’nin işidir. Biz bunu Sayın Cumhurbaşkanımızdan öğrendik ve her yönde de iddialıyız. Bir şehre girdiğiniz zaman o ilin AK Partili belediye olup olmadığını girişte anlıyorsunuz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımıza Allah uzun ömürler versin, Allah başımızdan eksik etmesin. Büyüklerimizden Allah razı olsun. Isparta’mızı daha güzel, daha modern bir şehir haline getireceğiz” ifadelerini kullandı.Misafirperverliği için Senirkent Belediye Başkanı Kadir Heybeli’ye teşekkür eden Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, vatandaşlara hizmet etmek amacıyla göreve talip olduklarını ve AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın takdiri ile aday gösterildiklerini, vatandaşların oylarıyla da belediye başkanlıklarına seçildiklerini kaydetti. Vatandaşlara vermiş oldukları sözleri tutmak için gece gündüz çalıştıklarını vurgulayan Başkan Başdeğirmen, “Siyasetçiyiz, seçimlerden önce görevi aldığımız takdirde yapacağımız hizmetleri de söyledik. ‘Şehrimize, ilçemize bunları kazandıracağız’ diyerek vermiş olduğumuz sözlerimiz var. Rabbim bize bunları yerine getirmeyi nasip etti. Şehrimizde çok güzel işler yaptığımız inancındayım. İlçe ve belde belediyelerinde de çok güzel işler olduğunu görünce mutlu oluyorum. Hem verilen sözler yerine geliyor hem de o bölgedeki insanların yaşam şartları yükseliyor” görüşlerinde bulundu.Birlik, beraberlik ve yardımlaşmanın önemine değinen Başkan Başdeğirmen, “Tek başımıza kalırsak, birbirimizin yanında olmazsak, ‘orası senin bölgen, benim bölgem değil’ dersek başarıya ulaşmamız mümkün değil. Öncelikle paylaşmayı, birbirimize destek vermeyi bilmek çok önemli. Burada sizlerle çok uyumlu şekilde vazifelerimizi yerine getiriyoruz. Senirkent’te sizin yapmış olduğunuz güzel hizmetleri ve hizmet aşkını görünce ben de çok mutlu oluyorum. Sizlerden de Allah razı olsun. Ekip olarak berabersiniz. Meclis üyelerimiz, ilçe başkanımız, muhtarlarımız burada. Ne kadar güzel, bunlar olması gereken ve olduğu zaman mutlu olduğumuz çalışmalar. Bize gösterdiğiniz ilgi ve alaka için de teşekkür ediyorum. Tüm Senirkentli hemşehrilerime de saygılarımı sunuyorum” dedi.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Senirkent Belediye Başkanı Kadir Heybeli ve beraberindekiler Senirkent Kaymakamı Abdüllatif Yılmaz’a da nezaket ziyaretinde bulundular.