SDÜ: Saygı ve Rahmetle
SDÜ, hayata vedasının 7'nci yıldönümünde 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel için 1 dakika 15 saniyeden oluşan ''saygı ve rahmetle'' başlıklı bir klip yayımladı.
Klip, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı dönemlerinde Süleyman Demirel Üniversitesi'nde gerçekleştirdiği temel atma, açılış, ilk ders ve mezuniyet törenlerini içeriyor.
-Güller ile uğurlama ve veda
Yapıtın final bölümünde ise 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in naaşının ''Devlet Töreni'' ile SDÜ Yerleşkesine getirilme ânları yer alıyor. Demirel güller ile uğurlanıyor.
İşte o klip