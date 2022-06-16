SDÜ: Saygı ve RahmetleKlip, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı dönemlerinde Süleyman Demirel Üniversitesi'nde gerçekleştirdiği temel atma, açılış, ilk ders ve mezuniyet törenlerini içeriyor.Yapıtın final bölümünde ise 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in naaşının ''Devlet Töreni'' ile SDÜ Yerleşkesine getirilme ânları yer alıyor. Demirel güller ile uğurlanıyor.İşte o klip