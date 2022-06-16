VALİMİZ AYDIN BARUŞ İLÇEMİZİ ZİYARET ETTİ

Kaymakamlığımızda faaliyetlerini sürdüren kamu kurumlarını ziyaret ederek başlayan Valimiz Aydın Baruş, Kaymakamımız Zikrullah Erdoğan’dan İlçemiz ile ilgili brifing aldı.Valimiz Aydın Baruş ardından İl Genel Meclisi Başkanı Serkan Keskin, Uluborlu protokolü, il genel meclisi üyeleri, kurum amirleri ve daire müdürleri ile ilçemizde görev yapan 11 mahalle ve 4 köy muhtarının katılımıyla gerçekleştirilen istişare toplantısına başkanlık etti.Uluborlu’nun tarihi ve kültürel olarak zengin bir yerleşim yeri olduğunu söyleyen Valimiz Aydın Baruş, Uluborlu’da hayırseverlik geleneğinin yaygın olduğunu belirtti.Orman yangıları ile mücadelede önemli döneme girildiğini kaydeden Valimiz Aydın Baruş, 21 Haziran itibari ile ormanlık bölgelere girişlerin yasaklandığını belirterek bu konuda muhtarların dikkatli olmalarını istedi.İnsanların toplu olduğu düğün vb. yerlerde silah atılmaması konusunda uyarıda bulunan Valimiz Aydın Baruş, “Bu konuda da dikkatli olalım.” dedi.Uyuşturucu ve bağımlılıklarla mücadele konusuna da değinen Valimiz Aydın Baruş, bu konuda haksız kazanç sağlayarak gençlerimizi zehirlemeye çalışanlara hep birlikte mücadele edilmesi mesajını yineledi.Kadına yönelik şiddetle mücadeleye değinen Vali Baruş, bu hususta da “Çevremizi uyaralım!” dedi.Su israfına değinen Vali Aydın Baruş bu konuda “Küresel bir sıkıntı olabilir. Bu konuda da dikkatli olalım.” dedi.Ardından mahalle ve köy muhtarlarına tek tek söz veren Valimiz Aydın Baruş talepleri dinledi.Valimiz Aydın Baruş ve diğer katılımcılar ardından Kocaeli’nin Gebze İlçesinde Topçu Er olarak Askerliğini yapmakta iken Şehit olan Topçu Er İbrahim Gürdal’ın kardeşi İsmail Gürdal’ı Topraklık Mahallesi’nde bulunan ikametinde ziyaret etti.Valimiz Aydın Baruş, farklı medeniyetler ile Selçuklu ve Osmanlı döneminden kalma birçok eserin bulunduğu İlçemizin eski yerleşim yerindeki Alaeddin Camii ve Menazır Projesi tanıtımını yerinde inceleyerek projenin yürütücüsü Doç. Dr. Abdullah Bakır’dan eserler hakkında bilgi aldı.İlçemiz Zincirli mahallesinde bulunan esnaflar ve vatandaşları selamlayan Valimiz Aydın Baruş, burada vatandaşlar ile bir süre sohbet ederek çay içti.İbrahim Ethem Erbil Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile Hacı Ahmet Şençopur Yaşlı Bakım Merkezinde incelemelerde bulunan Valimiz Aydın Baruş, huzur evinde kalan sakinler ile yakından ilgilenerek hatıra fotoğrafı çekildi.Uluborlu Kaymakamlığı