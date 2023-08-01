Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün Başarılı Operasyonu

ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri başarılı çalışmalarda önemli bir uyuşturucu operasyonuna imza attı. Yapılan çalışmalar sonucunda, şüpheli bir şahsın üzerinde 497,99 gram uyarıcı nitelikli madde ele geçirildi.Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli, adli makamlara sevk edildi. Adli sürecin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.Isparta Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ve suçla mücadelede gösterdiği başarılı operasyonlarla halkın güvenliğini koruma ve suçla etkin mücadele etme konusundaki kararlılığını sürdürüyor.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Isparta Emniyet Müdürlüğü