NANE LİMON AKTAR '' ISPARTA'NIN ŞİFA KAYNAĞI''

Isparta'da aktar hizmeti veren Nane Limon'da alo servis başladı

.

Telefon:

whatsapp

:

Bitkisel ilaç denilince halkımızın aklına hemen aktar/baharatçılar geliyor. Hiç şüphesiz aktarlar tüm İslam aleminde yüzlerce yıl boyunca bitkisel şifa ürünlerinin temin edildiği birer adres olmuştur.Bitki Uzmanı Leyla Öztürk, Isparta Haber Muhabirine 'Tamamlayıcı Tıp” veya diğer adıyla “Alternatif Tıp” hakkında bilgiler verdi.'' Eski çağlardan beri insanlar, hastalıklardan korunmak ve hastalıkların tedavisi için geleneksel ve tamamlayıcı tıp (GETAT) yöntemlerini kullanmışlar ve elde edilen bilgileri, deneyimleri kuşaktan kuşağa aktarmışlardır. Birçok hasta aktardan aldığı bitkilerle kendi ilacını hazırlamakta ve kullanmaktadır. ''Nane Limon Aktar'daki şifalı ve aromatik ürünleriden bahseden Bitki Uzmanı Leyla Öztürk , bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olacak tüm bitkileri, çayları,sabun çeşitlerini. pekmezleri ve baharatları müşterilerimize bu dönem için alo servis ile ulaştırmaktayız dedi.