Koronavirüste son dakika gelişmesi! İspanya ve İran'dan çok kötü haber

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dünyada ve Türkiye'de can almaya devam ediyor. Dünya çapında vaka sayısı 614 bini, ölü sayısı 28 bini geçti. İspanya'da bir günde en yüksek ölüm, İran'da ise en yüksek vaka kaydedildi. Salgının başladığı Wuhan kentinde ise hayat normale dönüyor. Kentte, Avrupa'ya yük taşıyan demiryolları bugün itibariyle çalışmaya başladı. İşte salgında bugün yaşanan gelişmeler...



Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip coronavirüs (Covid-19) nedeniyle can kaybı 28 bini geçti.

Dünya genelinde 28 bin 238 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı da 614 bin 73'e çıktı. Hastalığa yakalanan ve iyileşenlerin sayısı ise 137 bin 271...

Koronavirüste gün içinde yaşanacak tüm gelişmeleri bu haberimizden takip edebilirsiniz;

- Türkiye'de vaka sayısı 5 bin 698'e ölü sayısı ise 92'ye yükseldi.



VUHAN İÇİN KRİTİK KARAR

- Koronavirüs salgınının başlangıç yeri olan Vuhan’da hayat normale dönmeye başladı. Çin Devlet Demiryolları, Vuhan’dan Avrupa'ya yük taşıyan demiryollarının bugün itibariyle çalışmaya başladığını açıkladı. İlk sefer, Almanya’nın Duisburg kentine yapılacak.

- Irak'ta Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 42'ye yükseldi.



İRAN VE İSPANYA'DAN BUGÜNE KADAR GELEN EN KÖTÜ HABERLER

- İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 832 kişi arttı. Bu artışla ülkede ölen sayısı 5 bin 690'a çıktı. Bu rakam ülkede bir günde en çok ölümün yaşandığı gün olarak kayıtlara geçti.

- İran'da koronavirüs nedeniyle ölü sayısı 2 bin 517'ye vaka sayısı 3 bin 76 artarak 35 bin 408'e yükseldi. Bu sayı İran'da bir günde tespit edilen en yüksek vaka sayısı oldu.



KKTC'DE İLK ÖLÜM

- KKTC'de korona virüsünden ilk ölüm gerçekleşti. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavi altındaki Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) ve tansiyon hastası 67 yaşındaki Alman bir turist hayatını kaybetti.

- Avustralya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 14'e, vaka sayısı da 3 bin 635'e çıktı.

- Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), virüsün toplam 201 ülkeye yayıldığını açıkladı.



İSRAİL'DE ÖLÜ SAYISI 11 OLDU

- İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e çıktı. İsrail Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan ve kimliği belirtilmeyen 73 yaşındaki bir erkek hastanın daha yaşamını yitirdiği ifade edildi. Ülke genelinde Kovid-19 vaka sayısının 3 bin 35’e ulaştığı bildirildi.



AVRUPA'DA SON DURUM

- Almanya'da koronavirüs tespit edilen vaka sayısı ciddi boyutlara ulaştı. Almanya, 43 bin 862 enfekte ile en çok vakanın görüldüğü ilk 5 ülkeden birisi haline geldi. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 351'e çıktı. Almanya´da en çok vakanın görüldüğü bölge Kuzey-Ren Vestfalya bölgesi oldu.

- İngiltere Halk Sağlığı Kurumu'nun açıklamasına göre, Kovid-19 sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 578'den 759'a çıktı. Vaka sayısı ise 2 bin 921 artarak 14 bin 579 oldu.

- Fransa'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 1995'e yükseldi. Fransa Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, virüs tespit edilen kişi sayısının 3 bin 809 artışla 32 bin 964'e ulaştığını söyledi.



ABD'DE VAKA SAYISI 100 BİNİ GEÇTİ

- Enfekte sayısında dün sabah Çin ve İtalya'yı geride bırakan ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1701'e çıktı. Ülke genelinde ise toplam vaka sayısının 104 bin 256'yı bulduğu bildirildi.

- Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) koronavirüse bağlı ölü sayısı 5’e oldu. GKRY'de vaka sayısı ise 162...

- Japonya’da koronavirüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 63'e yükselirken, vaka sayısı ise 2 bin 240'a ulaştı.

- Tunus'ta koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

- Ülkede Kovid-19 vaka sayısının 235'e ulaştığı Ürdün'de ilk ölüm gerçekleşti.

- Kanada'da ölü sayısı 53'e vaka sayısı ise 4 bin 644'e yükseldi.

- Brezilya'da son 24 saatte 15 kişi yeni tip koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirirken, vaka sayısı 3 bin 417'ye ulaştı. Nüfusu 600 milyonu aşan Latin Amerika bölgesinde ise Kovid-19 vaka sayısı 11 bini geçti.

- Güneydoğu Asya ülkesi Brunei'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir kişi yaşamını yitirdi.

- Burkina Faso'da Kovid-19 vaka sayısı 180'e ulaştı.

