Naci Görür’den 3 Bölge İçin Uykuları Kaçıracak Açıklama: Yıkıcı Depremler Kapıda

Deprem uzmanı Jeofizik profesörü Naci Görür, 3 bölge için kritik uyarılarda bulundu. Görür, Bingöl Karlıova, Kıbrıs çevresi ve Helen Fay Zonu'na dikkat çekerek, bu bölgelerde yıkıcı depremlerin meydana gelebileceğini belirtti.

Bingöl Karlıova ve Yedisuyu Fayı

Prof. Görür, Bingöl Karlıova'dan başlayıp Erzincan'a kadar uzanan Yedisuyu Fayı'nın büyük bir deprem riski taşıdığını söyledi. Bu fayın en son 1794 yılında hareketlendiğini ve yaklaşık 250 yılda bir büyük deprem ürettiğini belirten Görür, 6 Şubat'taki son depremlerden sonra bu fayın üzerindeki gerilimin arttığını düşündüklerini de ekledi.

Helen Fay Zonu ve Kıbrıs Çevresi

Ege ve Akdeniz bölgelerindeki Helen Fay Zonu'nun her an büyük bir sarsıntı yapabileceğini belirten Görür, özellikle Kıbrıs çevresindeki tehlikelere dikkat çekti. Bu bölgedeki depremlerin, geçmişte 1856 yılındaki gibi büyük bir şiddetle gerçekleşebileceğini ve Kıbrıs adasını büyük ölçüde etkileyebileceğini vurguladı.

Marmara Bölgesi ve Büyük Deprem Beklentisi

Ayrıca, Marmara Bölgesi'nde büyük bir deprem beklentisine de değinen Görür, en yıkıcı depremin Marmara'nın kuzey kolunda meydana gelebileceğini ifade etti. Uzmanlar, özellikle 6 Şubat depreminin ardından büyük ölçüde İstanbul'u etkileyecek Marmara Depremi konusunda uyarılarda bulunmaya devam ediyor.

Görür'ün uyarıları, deprem riskinin yüksek olduğu bu bölgelerde yaşayan insanların dikkatli ve hazırlıklı olmaları gerektiğini bir kez daha ortaya koydu. Deprem bilincinin artırılması ve gerekli önlemlerin alınması, olası yıkıcı depremlerin etkilerini azaltmak için hayati önem taşıyor.