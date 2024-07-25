Emeklilere Müjde: ÖTV Muafiyeti Geldi!

Milyonlarca emekli için müjdeli haber geldi! Meclis tarafından kabul edilmesi beklenen yeni düzenleme ile emeklilere araç alımlarında ÖTV muafiyeti sağlanacak. Bu düzenleme, emeklilerin araç alımlarında ciddi bir ekonomik avantaj elde etmelerini hedefliyor.

ÖTV Muafiyeti Detayları

ÖTV muafiyeti, emeklilerin SGK prim gün sayılarına ve emekli maaşlarına göre değişen oranlarda uygulanacak. Bu sayede emekliler, araç alımlarında yüzde 50'ye varan indirimlerden faydalanabilecekler. Daha önce yalnızca engelli vatandaşlar için geçerli olan bu avantajın emeklilere de sunulmasıyla, ekonomik rahatlamanın sağlanması amaçlanıyor.

İndirim Oranları ve Prim Gün Sayısı

ÖTV indirimi, emeklilerin sigorta prim gün sayılarına göre belirlenecek. Örneğin, 5400 prim gününe sahip olan emekliler, daha az prim gününe sahip olanlara kıyasla daha büyük indirimlerden yararlanabilecekler. İndirim oranları prim gün sayısına bağlı olarak yüzde 30, yüzde 40 ve yüzde 50 olarak belirlenecek.

ÖTV Muafiyeti Kapsamındaki Araç Modelleri

Emeklilere sağlanacak ÖTV muafiyeti kapsamında yer alacak bazı araç modelleri şunlardır:

Fiat : Egea, Egea HB, Egea Cross, Panda, 500, Doblo, Fiorino

: Egea, Egea HB, Egea Cross, Panda, 500, Doblo, Fiorino Dacia : Sandero Stepway, Yeni Duster, Yeni Jogger

: Sandero Stepway, Yeni Duster, Yeni Jogger Renault : Captur Hybrid, Clio, Megane, Taliant

: Captur Hybrid, Clio, Megane, Taliant Hyundai: Bayon, Kona, Elantra, i20, i10

Bu araç modelleri emekliler için vergisiz ve daha uygun fiyatlarla alınabilecek. Resmi açıklamanın yakın zamanda yapılması beklenirken, emeklilerin bu düzenlemeden nasıl faydalanacakları ve hangi araç modellerinin ÖTV muafiyeti kapsamında olduğu gibi ayrıntılar da detaylı olarak duyurulacak.

Bu düzenleme ile emekliler, daha ekonomik ve avantajlı şartlarda araç sahibi olma imkânına kavuşacaklar.