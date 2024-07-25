Emekli Promosyonunda Bu Hataları Sakın Yapmayın! SGK Uzmanından Uyarılar

Promosyon tutarları 24 bin TL'ye kadar yükselirken, SGK uzmanı vatandaşa önemli uyarılarda bulundu. En düşük emekli maaşının 10 bin TL'den 12 bin 500 TL'ye çıkmasıyla birlikte bankalardaki promosyon ödemeleri yeniden gündemde. Promosyonların artıp artmayacağı merak edilirken, SGK uzmanı Murat Bal, TV100 kanalında önemli açıklamalarda bulundu.

Promosyon tutarlarının 24 bin TL'ye kadar çıktığını belirten SGK uzmanı Murat Bal, canlı yayında emeklileri bankalar arasında promosyon yarışı konusunda uyardı. Bal, sadece yüksek promosyon tutarı için banka değiştirmenin mantıklı olmadığını, bankanın şube ve ATM imkanlarının da göz önünde bulundurulması gerektiğini vurguladı.

Banka Değiştirirken Dikkat Edilmesi Gerekenler

SGK uzmanı Bal, yüksek promosyonlar için banka değiştirirken dikkat edilmesi gereken noktaları şu şekilde özetledi:

Banka Şube ve ATM İmkanları: Bankanın şube ve ATM ağı genişliğine dikkat edilmeli. Promosyon Paketi: Promosyon sadece nakit olarak değil, havale ve EFT ücretlerinin alınmaması, mevduat faizi, kart ücretleri ve servis ücretlerinin de dahil olduğu paket halinde değerlendirilmelidir. Uzun Vadeli Avantajlar: Yüksek promosyonun yanı sıra bankanın uzun vadeli avantajları da göz önünde bulundurulmalıdır.

Bal, ayrıca ilerleyen günlerde promosyonlarda artış olabileceğini de belirtti. Emekli maaşlarının yükselmesiyle birlikte bankalar da promosyon ödemelerine zam yapmaya başladı. Devlet bankalarıyla başlayan bu artış, özel sektöre de yansıdı ve promosyon tutarları 24 bin TL'ye kadar yükseldi.

Emekli promosyonlarında dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan SGK uzmanı Murat Bal, yüksek tutarlar için banka değiştirirken bankanın diğer hizmetlerini de dikkate almanın önemli olduğunu belirtti. Emeklilerin, promosyon yarışında bilinçli kararlar vermeleri ve bankaların sunduğu tüm imkanları değerlendirmeleri gerektiğini söyledi.