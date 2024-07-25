isparta-oto-ekspertizisparta-oto-ekspertiz

Emekli Promosyonunda Bu Hataları Sakın Yapmayın!

Emekli Promosyonunda Bu Hataları Sakın Yapmayın!
ISPARTA 0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIisparta-oto-ekspertiz-raporuISPARTA-TENTE-BRANDA

Emekli Promosyonunda Bu Hataları Sakın Yapmayın! SGK Uzmanından Uyarılar

Promosyon tutarları 24 bin TL'ye kadar yükselirken, SGK uzmanı vatandaşa önemli uyarılarda bulundu. En düşük emekli maaşının 10 bin TL'den 12 bin 500 TL'ye çıkmasıyla birlikte bankalardaki promosyon ödemeleri yeniden gündemde. Promosyonların artıp artmayacağı merak edilirken, SGK uzmanı Murat Bal, TV100 kanalında önemli açıklamalarda bulundu.

Promosyon tutarlarının 24 bin TL'ye kadar çıktığını belirten SGK uzmanı Murat Bal, canlı yayında emeklileri bankalar arasında promosyon yarışı konusunda uyardı. Bal, sadece yüksek promosyon tutarı için banka değiştirmenin mantıklı olmadığını, bankanın şube ve ATM imkanlarının da göz önünde bulundurulması gerektiğini vurguladı.

Banka Değiştirirken Dikkat Edilmesi Gerekenler

SGK uzmanı Bal, yüksek promosyonlar için banka değiştirirken dikkat edilmesi gereken noktaları şu şekilde özetledi:

  1. Banka Şube ve ATM İmkanları: Bankanın şube ve ATM ağı genişliğine dikkat edilmeli.
  2. Promosyon Paketi: Promosyon sadece nakit olarak değil, havale ve EFT ücretlerinin alınmaması, mevduat faizi, kart ücretleri ve servis ücretlerinin de dahil olduğu paket halinde değerlendirilmelidir.
  3. Uzun Vadeli Avantajlar: Yüksek promosyonun yanı sıra bankanın uzun vadeli avantajları da göz önünde bulundurulmalıdır.

Bal, ayrıca ilerleyen günlerde promosyonlarda artış olabileceğini de belirtti. Emekli maaşlarının yükselmesiyle birlikte bankalar da promosyon ödemelerine zam yapmaya başladı. Devlet bankalarıyla başlayan bu artış, özel sektöre de yansıdı ve promosyon tutarları 24 bin TL'ye kadar yükseldi.

 

Emekli promosyonlarında dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan SGK uzmanı Murat Bal, yüksek tutarlar için banka değiştirirken bankanın diğer hizmetlerini de dikkate almanın önemli olduğunu belirtti. Emeklilerin, promosyon yarışında bilinçli kararlar vermeleri ve bankaların sunduğu tüm imkanları değerlendirmeleri gerektiğini söyledi.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da Trafik Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı
Müdür Eryiğit İstifa EttiMÜDÜR ERYİĞİT İSTİFA ETTİ
Gece Yarısı Akaryakıta İndirim Geldi
Marketlerde Yeni Dönem
İkinci El Araç Alım Satımında Yeni Dönem
Emekliye 24 Bin TL Ödeme: SSK, Bağ-Kur Fark Etmiyor
Emeklilere Müjde
Naci Görür’den 3 Bölge İçin Uykuları Kaçıracak Açıklama
Emekli Promosyonunda Bu Hataları Sakın Yapmayın!
ÖSYM'den KPSS Açıklaması
Yapmayanlar Trafiğe Çıkamayacak
Isparta'da Pideci Yusuf: Odun Ateşinde Pişen Lezzetlerin Adresi
METEOROLOJİK UYARI
Isparta'da FETÖ/PDY Operasyonu
İda Butik'te %40'a Varan İndirim Fırsatını Kaçırmayın!
Isparta'da Kumar ve Fuhuş Operasyonları
Emeklilik Sisteminde Köklü Değişiklik: Erdoğan Açıkladı
Yastık Altı Altını Olanlar Dikkat! Kuyumcular Artık O Altınları Geri Almıyor
Ehliyetlere El Konulacak! Tüm Sürücüleri İlgilendiren Düzenleme
Pençe-Kilit'te 1 askerimiz şehit oldu
Ehliyet Alacaklara Yeni Direksiyon Sınavı Kuralları
200 Bin TL Cezadan Kaçamadılar
SGK'dan O Kişilere Çifte Maaş İmkanı Geldi
Nur Pastanesi Demirköprü Şubesinin Serinleten Dondurma Çeşitleriyle Tanışın
Ergün Enerji'den TommaTech Isı Pompaları ile Yüksek Verimli Çözümler
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı DüzenlendiCumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı Düzenlendi
Isparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla KutlandıIsparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.
9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022
Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerGül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı DüzenlendiIsparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
isparta-askeri-malzeme-urunler-bot-outdoor-giyim

isparta-in-giyim-ürünleri-magazasi

gozde-balik-isparta-balik-siparis-telefon

isparta-detayli-oto-yikama

turker-kapinda

isparta-ambalaj-kullan-at-malzemeleri

isparta-cam-balkon-albert-genau-ucuz-kampanyaifiyatlari

isparta-KONTEYNER-PRAFABRİK-EV-KONUT-UCUZ-KAMPANYA-DAVRAZ

isparta-temizlik-sirketi-telefon

isparta-aktar-baharat-bitkisel-yaglari

isparta-protez-peruk-perma-anatomik-sac-kesimi-boyama

isparta-pastane-yas-pasta-siparis

isparta-laptop-tablet-tamiri

isparta-samziman-tamiri-MMT-vites-toyota-servisi

ISPARTA uygun avm

isparta-sarkuteri-yoresel-urunler-cig-sut-et

isparta-gunes-elektrik-paneli

isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri

isparta-oto-muzik-sistemleri

ısparta gül lokumu

ısparta cam balkon

ısparta duşakabin

ISPARTA bilgisayar tamiri

ISPARTA CAM BALKON

ISPARTA uygun avm

ısparta kasap

ISPARTA sineklik

ISPARTA BOYA MALZEMELERİ

süpürge toz torbası

Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Ergün Enerji'den TommaTech Isı Pompaları ile Yüksek Verimli ÇözümlerErgün Enerji'den TommaTech Isı Pompaları ile Yüksek Verimli Çözümler19 Temmuz 2024
Isparta'da Trafik Kazası: 2'si Çocuk 3 Ölü, 10 YaralıIsparta'da Trafik Kazası: 2'si Çocuk 3 Ölü, 10 Yaralı18 Temmuz 2024
Emeklilik Sisteminde Köklü Değişiklik: Erdoğan AçıkladıEmeklilik Sisteminde Köklü Değişiklik: Erdoğan Açıkladı22 Temmuz 2024
Pençe-Kilit'te 1 askerimiz şehit olduPençe-Kilit'te 1 askerimiz şehit oldu21 Temmuz 2024
Yastık Altı Altını Olanlar Dikkat! Kuyumcular Artık O Altınları Geri AlmıyorYastık Altı Altını Olanlar Dikkat! Kuyumcular Artık O Altınları Geri Almıyor22 Temmuz 2024
200 Bin TL Cezadan Kaçamadılar200 Bin TL Cezadan Kaçamadılar21 Temmuz 2024
Isparta'da Pideci Yusuf: Odun Ateşinde Pişen Lezzetlerin AdresiIsparta'da Pideci Yusuf: Odun Ateşinde Pişen Lezzetlerin Adresi24 Temmuz 2024
Emeklilere MüjdeEmeklilere Müjde25 Temmuz 2024
Emekliye 24 Bin TL Ödeme: SSK, Bağ-Kur Fark EtmiyorEmekliye 24 Bin TL Ödeme: SSK, Bağ-Kur Fark Etmiyor25 Temmuz 2024
Nur Pastanesi Demirköprü Şubesinin Serinleten Dondurma Çeşitleriyle TanışınNur Pastanesi Demirköprü Şubesinin Serinleten Dondurma Çeşitleriyle Tanışın19 Temmuz 2024
Isparta'da Ahmet'in Yeri: Kokoreç Mangal LezzetleriIsparta'da Ahmet'in Yeri: Kokoreç Mangal Lezzetleri20 Temmuz 2024
METEOROLOJİK UYARIMETEOROLOJİK UYARI24 Temmuz 2024
Ehliyetlere El Konulacak! Tüm Sürücüleri İlgilendiren DüzenlemeEhliyetlere El Konulacak! Tüm Sürücüleri İlgilendiren Düzenleme22 Temmuz 2024
SGK'dan O Kişilere Çifte Maaş İmkanı GeldiSGK'dan O Kişilere Çifte Maaş İmkanı Geldi21 Temmuz 2024
Isparta'da Kumar ve Fuhuş OperasyonlarıIsparta'da Kumar ve Fuhuş Operasyonları22 Temmuz 2024
İda Butik'te %40'a Varan İndirim Fırsatını Kaçırmayın!İda Butik'te %40'a Varan İndirim Fırsatını Kaçırmayın!22 Temmuz 2024
Şarkikaraağaç Helva Bayramı Kültür ve Sanat Festivali BaşladıŞarkikaraağaç Helva Bayramı Kültür ve Sanat Festivali Başladı19 Temmuz 2024
Isparta'da FETÖ/PDY OperasyonuIsparta'da FETÖ/PDY Operasyonu24 Temmuz 2024
Naci Görür’den 3 Bölge İçin Uykuları Kaçıracak AçıklamaNaci Görür’den 3 Bölge İçin Uykuları Kaçıracak Açıklama25 Temmuz 2024
Marketlerde Yeni DönemMarketlerde Yeni Dönem25 Temmuz 2024