Isparta'da 19 İşyerine İşlem Yapıldı

Isparta'da Asayiş Şube Müdürlüğü Denetimlerini Sürdürdü: 19 İşyerine İşlem Yapıldı

Isparta'da asayiş denetimlerini sürdüren Asayiş Şube Müdürlüğü, 198 işyerini denetledi ve mevzuata aykırı faaliyet gösteren 19 işyerine işlem uyguladı. Ayrıca kumar ve fuhuşla ilgili tespitler sonucu idari para cezaları ve mühürllemeler gerçekleştirildi.

Isparta'da asayiş denetimleri aralıksız olarak devam ediyor. İlimizde faaliyet gösteren işyerlerinin denetlenmesi sonucunda bir dizi işlem uygulandı. Denetlemeler neticesinde 11'i dernek, 8'i masaj salonu ve 14'ü tekel bayii olmak üzere toplam 198 işyeri kontrol edildi. Bu işyerlerinden 19'u, mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği gerekçesiyle işlem gördü.

Ayrıca, kumar oynadığı tespit edilen 2 şahsa toplamda 8.110 TL idari para cezası uygulandı ve kumar oynanan dernek mühürlendi. Fuhuş faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen 9 kişiye ise toplamda 74.529 TL idari para cezası kesildi ve fuhuş yapılan 4 adres mühürlendi.

Denetimler sırasında 1035 şok uygulama gerçekleştirildi ve toplamda 12,243 kişi sorgulandı. Bu sorgulamalarda değişik suçlardan aranma kaydı bulunan 13 şahıs yakalanarak adli birimlere sevk edildi.

Isparta Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi hattına ve 505 318 32 44 numaralı Whatsapp ve BİP tabanlı iletişim kanalına gösterdikleri ilgi ve alakayı takdir ederek, iletilen talep ve bilgilerin önemli olduğunu ve titizlikle takip edileceğini belirtti. Ispartalı hemşerilerin bu hususu bilmesi gerektiğini vurguladı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü, şehirdeki asayişin sürdürülmesi ve vatandaşların güvenliğinin sağlanması için çalışmalarını kararlılıkla sürdürmeye devam ediyor.