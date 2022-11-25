İlker Ayrık'lı Müstakbel Damat filminin galası Isparta'da Meydan AVM'de gerçekleştirildi

































































Pervasız Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği, çekimleri 3 yıl önce tamamlanan filmin Isparta galası ''Şehrin buluşma noktası'' Meydan AVM'de gerçekleştirildi.Oyuncu İlker Ayrık, gala sonrası Isparta Haber Ajansı muhabirine, filme gösterilen ilgiden memnun kaldığını söyledi. Filmi, 6 hafta süren çekimlerinin 5 haftasının Kıbrıs'ta geçtiği için "bir Kıbrıs filmi" olarak nitelendirdiğini dile getiren Ayrık, içinde Kıbrıs türkülerinin, Kıbrıs şivesinin ve yakın Kıbrıs tarihine tatlı göndermelerin olduğu bir film yaptıklarını anlattı.Ayrık, daha sonra Cine Gold sinema salonuna geçerek izleyicilerle bir süre sohbet etti, fotoğraf çektirdi.Filmin yönetmen koltuğuna İlker Ayrık otururken, senaryosunu M. Serdar Fırat ve Serhat Sarı kaleme aldı."Müstakbel Damat", ani bir evlilik kararı alan Hasan ile Sema çiftinin, kız tarafına bu evliliği duyurmak için gittikleri Kıbrıs'ta yaşadıklarını anlatıyor.