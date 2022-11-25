İlker Ayrık, Erdal Özyağcılar ve Hande Soral gibi ünlü isimlerin başrollerinde yer aldığı Müstakbel Damat filminin Isparta galası ve özel gösterimi yapıldı. 3 yıl önce tamamlanan Müstakbel Damat filminin başrolü İlker Ayrık, hayranları ile fotoğraf çekilmeyi ihmal etmedi.
Pervasız Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği, çekimleri 3 yıl önce tamamlanan filmin Isparta galası ''Şehrin buluşma noktası'' Meydan AVM'de gerçekleştirildi.
Oyuncu İlker Ayrık, gala sonrası Isparta Haber Ajansı muhabirine, filme gösterilen ilgiden memnun kaldığını söyledi. Filmi, 6 hafta süren çekimlerinin 5 haftasının Kıbrıs'ta geçtiği için "bir Kıbrıs filmi" olarak nitelendirdiğini dile getiren Ayrık, içinde Kıbrıs türkülerinin, Kıbrıs şivesinin ve yakın Kıbrıs tarihine tatlı göndermelerin olduğu bir film yaptıklarını anlattı.
Ayrık, daha sonra Cine Gold sinema salonuna geçerek izleyicilerle bir süre sohbet etti, fotoğraf çektirdi.
Filmin yönetmen koltuğuna İlker Ayrık otururken, senaryosunu M. Serdar Fırat ve Serhat Sarı kaleme aldı.
"Müstakbel Damat", ani bir evlilik kararı alan Hasan ile Sema çiftinin, kız tarafına bu evliliği duyurmak için gittikleri Kıbrıs'ta yaşadıklarını anlatıyor.