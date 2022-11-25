Isparta İl Özel İdaresi tarafından Isparta’da faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine geçmiş yıllarda sağlanan destek bu senede devam etti. Amatör kulüplere malzemeleri İl Genel Meclisi Toplantı Salonu’nda düzenlenen programla teslim edildi. Programa Vali Aydın Baruş, İl Genel Meclisi Başkanı Serkan Keskin, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mahmut Zadeoğlu, amatör spor kulüplerinin yöneticileri ve sporcuları katıldı.Malzeme teslimi öncesinde bir konuşma yapan Vali Baruş “Bugün sizlerle bizlere mutluluk veren bir vesileyle bir araya geldik. Spor bizim için çok önemli bir mevzu, neden önemli? Çünkü spor insanın fiziken ve zihnen sağlıklı kalmasını sağlayan bir uğraş. Bu çocuk, yaşlı, genç demeden herkes için önerdiğimiz bir uğraş. Çünkü insan, hayatının her çağında spora ihtiyaç duyuyor. Sağlıklı kalabilmek için sporun özellikle gençlerimizde ve çocuklarımızda yaygın bir alışkanlık haline gelmesi için çaba sarf ediyoruz. Gerek okul sporlarında gerekse amatör sporlarda gençlerimizin lisanslı düzeyde katılımının artırılması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu çerçevede ilimizde spor tesislerinin arttırılması konusunda hem İl Müdürlüğümüz olarak hem de Belediyelerimiz olarak Gençlik Spor Bakanlığının destekleriyle önemli tesisler yapıyoruz. İl Özel İdaremiz vasıtasıyla da bu spor tesislerini özellikle köylerimizde desteklemeye çalışıyoruz. Biz gençlerimiz ne kadar çok sporla iştigal ederse hem fiziki ve ruhi sağlıklarının yerinde olacağını düşünüyoruz hem de zararlı alışkanlıklardan uzak kalacaklarını düşünüyoruz. Bu anlamda amatör spor kulüplerimizin yapmış olduğu çalışmalar bizim için çok çok önemli. Yaptığınız çok hayırlı bir iş, gençleri bu kulüpler etrafında toplayıp, onların vakitlerini yararlı bir şekilde değerlendirmelerini sağlamak, ülkemizin sporuna hizmet edecek başarılı sporcuların yetişmesini sağlamak takdire değer bir çabadır. Bizler de İl Özel İdaresi olarak amatör spor kulüplerimizin bu çalışmalarını nasıl destekleyebiliriz düşüncesi içerisindeyiz. Bugün yapacağımız malzeme dağıtımı da bu düşüncenin sonucunda oluştu. Bugün 33 amatör spor kulübümüze bu malzemeleri inşallah takdim edeceğiz. Kaynak olarak yaklaşık 470 Bin lira civarında bir kaynak ayırmıştık. Gençlerimize, çocuklarımıza ne kadar katkı yapsak azdır yani yapmış olduğumuz katkının yeterli olduğunu düşünmüyoruz ama inşallah bundan sonraki süreçte bu desteklerimize devam etmeyi planlıyoruz” şeklinde konuştu.Ardından Vali Baruş amatör spor kulübü yöneticilerine malzemelerini teslim ederek çalışmalarında başarılar diledi.