Güzel ülkemiz terörle mücadele sürecini her alanda başarı ile sürdürürken vatanımızın her sathında korkusuzca, fedakârca mesleklerini icra eden geleceğimizin mimarları olan öğretmenlerimizin her zaman yanındayız. Diyanet-Sen olarak yakın zamanda Gaziantep’in Karkamış ilçesine terör örgütlerince düzenlenen hain saldırıyı da şiddetle kınıyoruz. “Öğretmenler Günü”nü kutladığımız bu anlamlı günde, yakın zamanda hunharca düzenlenen ve sivilleri hedef alan bu saldırıda hayatının baharında yaşamını yitiren öğretmenimiz başta olmak üzere tüm eğitim şehitlerimize de Allah’tan rahmet diliyoruz.Şahsım adına da bu anlamlı günde görevlerini layıkıyla yerine getirmiş, ülkesine ve milletine hayırlı nesiller yetiştirmiş tüm öğretmenlerimize, Diyanet-Sen üyeleri başta olmak üzere tüm personelimize şükran ve minnetlerimi sunuyor, ebediyete irtihal etmiş, görevi başında şehit düşmüş tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyor; bu duygu ve düşüncelerle 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum.Mevlüt TOSUNDİYANET-SEN İL BAŞKANI