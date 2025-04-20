Mustafa Kaçıkoç Anadolu Lisesi’nden Türkiye Şampiyonası’nda Çifte Altın!

Isparta – 18-19 Nisan tarihlerinde Sivas’ta düzenlenen Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Rıza Keser Yıldızlar Türkiye Güreş Şampiyonası, Isparta’ya gurur veren bir başarıya sahne oldu. Mustafa Kaçıkoç Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Can Polat AKBAY, hem Serbest Stil hem de Grekoromen Stil 110 kg kategorilerinde Türkiye Şampiyonu olarak iki altın madalya kazandı.

Başarılı sporcu, Serbest Stil 110 kg kategorisinde rakiplerini geride bırakarak altın madalyanın sahibi oldu. Ardından Grekoromen Stil 110 kg müsabakalarında da üstün performans sergileyerek ikinci kez Türkiye birinciliğine ulaştı. Bu önemli başarı ile toplamda iki Türkiye Şampiyonluğu elde eden Can Polat Akbay, hem okulunu hem de Isparta’yı en iyi şekilde temsil etti.

Sporcunun bu başarısında emeği geçen antrenörler Osman Uysal, Muhammed Ali Sineren ve Bayram Çevik, öğrencileriyle gurur duyduklarını ifade ettiler.

Spora ve sporcuya verdiği destekle öne çıkan Mustafa Kaçıkoç Anadolu Lisesi, bu anlamlı şampiyonlukla bir kez daha adından söz ettirdi. Elde edilen bu çifte şampiyonluk, genç sporcular için ilham kaynağı olurken, Isparta’nın spor alanındaki potansiyelini de bir kez daha gözler önüne serdi.