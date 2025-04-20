Çelik Halata Ayağını Sıkıştıran Adamın Parmakları Koptu
Isparta – Isparta’da çekiciye araç yüklediği sırada çelik halata ayağını sıkıştıran 45 yaşındaki Y.E.’nin sağ ayak parmakları koptu. Yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olay, bugün öğle saatlerinde Davraz Mahallesi 138. Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.E. arızalanan bir aracı çekiciye yüklemeye çalıştığı sırada çelik halat aniden gerilerek sağ ayağını sardı. Halatın sıkışması sonucu Y.E.’nin sağ ayak parmakları koptu.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Y.E.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.