Motor Sesleri Bu Kez Görkem Efe İçin Yükseldi

Isparta’da Modifiyeli Araçlar Festivali’ne Yoğun İlgi

Isparta – Isparta, bu hafta sonu anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Türkiye’nin dört bir yanından gelen otomobil tutkunları, 2. Isparta Modifiyeli Araçlar Festivali kapsamında hem tutkularını yaşadı hem de hayati bir mücadeleye destek verdi. 19 Nisan Cuma günü Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezi’nde kapılarını açan festival, DMD kas hastası 16 yaşındaki Görkem Efe Şengün için umut ışığı oldu.

Isparta Belediyesi’nin himayelerinde ve Valilik onaylı yardım kampanyası kapsamında düzenlenen festivalde, Görkem Efe’nin tedavisi için gerekli olan 2 milyon 902 bin dolarlık ilaca ulaşılabilmesi amacıyla bağış çağrısı yapıldı. Festival alanında kurulan yardım noktaları ve bağış kumbaraları yoğun ilgi gördü.

Görkem Efe Ailesiyle Festival Alanındaydı

Festivalin ikinci günü olan 20 Nisan Cumartesi günü, etkinlik alanı hem heyecanlı hem de duygusal anlara sahne oldu. Görkem Efe, annesi Leyla Şengün ve babası Alper Şengün ile birlikte drift gösterilerini ilgiyle izledi, modifiyeli araçların arasında moral dolu bir gün geçirdi. Katılımcılarla bol bol fotoğraf çektiren Görkem’in yüzündeki tebessüm, izleyenlerin kalbine dokundu.

Görkem’in babası Alper Şengün, bu anlamlı organizasyonun önemine dikkat çekerek, “Bu destek bizim için çok kıymetli. Burada Görkem’in yalnız olmadığını bir kez daha gördük,” dedi.

Etkinlik Programı Dolu Dolu Geçti

Festival boyunca gerçekleştirilen etkinlikler ziyaretçilere renkli anlar yaşattı. Program kapsamında:

Desibel Savaşları

Basıklık Yarışması

Güzellik Yarışması

Drift Gösterileri

Sürpriz Konuklar ve Hediyeler

gibi pek çok etkinlik düzenlendi.

Birlik ve Umut Mesajı

Festivalin merkezine alınan Görkem Efe’nin mücadelesi, Isparta’da birlik duygusunu perçinledi. Kas hastalığı nedeniyle her geçen gün hareket kabiliyeti azalan Görkem, “Okuluma yeniden dönebilmek istiyorum,” diyerek hayalini dile getirdi.

Görkem Efe’ye destek olmak isteyen vatandaşlar, festival alanında açılan yardım stantlarından bağışta bulunabiliyor. Bu anlamlı buluşma, sadece bir otomobil festivali değil; aynı zamanda bir umut seferberliği olarak hafızalara kazındı.