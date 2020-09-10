Türk profesör aşı müjdesi verdi! Mükemmele yakın (10 Eylül 2020 Günün Önemli Gelişmeleri)

10 Eylül 2020 Perşembe ülke ve dünya gündeminde dikkat çeken gelişmeleri ISPARTA HABER okuyucuları için derledik.





YENİ VAKA 1673



Son 24 saatte 111 bin 193 Kovid-19 testi yapıldı, 1673 kişiye hastalık tanısı konuldu



Türkiye’de son 24 saatte 111 bin 193 Kovid-19 testi yapıldı, 1673 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 55 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1181 oldu. Son 24 saatte 943 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla, iyileşenlerin sayısı 254 bin 188’e yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplam test sayısının 8 milyonu geçtiğini söyledi.





HASTALIK YAYANA CEZA



Karantina kurallarını ihlal edenler yurtlara yerleştirilecek



Koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstündeki vatandaşların Mardin'de saat 10.00- 20.00 haricinde sokağa çıkmaları yasaklandı. Sivas, Sakarya ve Çankırı valiliklerinden yapılan açıklamalara göre ise karantina kurallarını ihlal edenler yurtlara yerleştirilecek. Negatif olana kadar evlerine gönderilmeyecek olan hastalardan konaklama ve yemek parası da tahsil edilecek.





BİR ANNE DAHA SEVİNDİ



Terör örgütün kandırdığı bir genç daha güvenlik güçlerine teslim oldu



HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerden biri daha evladına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Dün parti önüne gelerek evladı için oturma eylemine katılan Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, güvenlik güçlerine teslim oldu. Anne ve oğlunun buluşması duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu.





TÜRKİYE DÜŞMANLIĞI



Akıncı, Türkiye’nin KKTC seçimlerine müdahale edeceğini ima ediyor



KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 11 Ekim’de yapılacak seçimlerde kampanyasını “Türkiye düşmanlığı” üzerine kurdu. Daha önce KKTC’nin Ankara tarafından yutulabileceğini söyleyen Akıncı son olarak da “Türkiye’nin seçimlere müdahale edeceğini” ima eden çirkin yorumlarda bulundu.





YENİ KEŞİFLER YOLDA



Doğu Akdeniz ve Karadeniz’de yeni enerji müjdeleri geliyor



Karadeniz'deki 320 milyar metreküplük tarihi doğal gaz keşfinin ardından Akdeniz için de kritik bir adım atılıyor. ABD merkezli Bloomberg’in haberine göre Türkiye, Libya’da doğalgaz ve petrol çıkarmak için harekete geçti. Straturka isimli haber sitesi ise Türkiye’nin Karadeniz’de 1 trilyon metreküp doğalgaz rezervi bulduğunu resmi kaynaklara dayandırarak iddia etti.





YUNANİSTAN’DA DEV YANGIN



Midilli’de 12 bin kişinin kaldığı göçmen kampı yandı



Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki Moria Mülteci Kampı'nda gece yangın çıktı. 12 bin sığınmacıya ev sahipliği yapan kamp tamamen yandı. Kapasitesi 2 bin 800 kişi olan kampta binlerce kişinin zor şartlar altında yaşam mücadelesi verdiği belirtildi. Öte yandan adada 4 aylık OHAL ilan edilirken, Almanya AB ülkelerinden kamptaki göçmenleri kabul etmelerini istedi.





ÇOCUK KADIN HEPSİNİ ÖLDÜRÜN



Myanmarlı askerler Müslüman katliamı yaptıklarını itiraf etti



Myanmar ordusunda görev yapan askerler Arakanlı Müslümanları katlettiklerini itiraf etti. Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin bulunduğu Lahey’de ifade veren iki asker, çocuk, kadın ve yetişkin demeden herkesi öldürüp toplu mezarlara gömdüklerini ve 20 köyü haritadan sildiklerini anlattı. Askerlerden Myo Win Tun, Ağustos 2017’de üstlerinden “Çocuk, kadın demeden gördüğünüz ve duyduğunuz herkesi vurun” emri aldıklarını söyledi.





AŞI MÜKEMMELE YAKIN



Türk profesör aşı müjdesi verdi



Alman merkezli BioNTech kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, ilaç devi Pfizer ile birlikte yürüttükleri aşıda gelinen aşamayı anlattı. Prof. Dr. Şahin geliştirdikleri aşının ekim ortası veya kasım ayı başında yasal onay için hazır olacağını ve ardından aşılamaya başlayabileceklerinden emin olduklarını söyledi. Şahin geliştirdikleri ‘BNT162’ adlı aşının mükemmele yakın olduğunu ve yıl sonuna kadar 100 milyon doz, 2021’de de 1.3 milyar doz sağlamayı planladıklarını belirtti.





RUSLAR AŞIYA BAŞLADI



Rusya’da toplu aşılama başladı



Dünyada üretilen ilk Kovid-19 aşının toplu aşılanması resmen başladı. Moskova Belediye Başkan Yardımcısı Anastasiya Rakova, Kovid-19'a karşı geliştirilen aşının tescili sonrası, araştırma çalışmaları kapsamında başkent sakinlerine vurulmaya başlandığını belirtti. Öte yandan bilim insanları, "kan temizleme" yöntemiyle Kovid-19 hastalarının tedavi edilebileceğini açıkladı.





ETEBO İMZALADI



Galatasaray, Nijeryalı orta saha oyuncusu Etebo’yu renklerine bağladı



Galatasaray, İngiliz ekibi Stoke City'den Nijeryalı orta saha oyuncusu Etebo'yu kiralık olarak kadrosuna kattı. Etebo'yu bir yıllık kiralayan Galatasaray, Stoke City'e 675 bin euro kiralama ücreti ödeyecek, 24 yaşındaki oyuncu ise 1.2 milyon euro sabit transfer ücreti alacak.





MURİQİ GİTTİ



Muriqi, bonuslarla 19,5 milyon Euro karşılığında Lazio’ya gitti



Fenerbahçe Kulübü, Vedat Muriqi'in transferi konusunda İtalya Serie A ekiplerinden Lazio ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Lazio, Muriqi transferi için Fenerbahçe'ye 17.5 Milyon Euro + 2 Milyon Euro da bonuslar şeklinde ödeme yapacak. Taraflar, 5 yıllık sözleşme imzalayacak.



