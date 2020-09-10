Şehidimiz Son Yolculuğuna Uğurlandı

Tunceli'de kalp krizi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çatal , Keçiborlu ilçesinde son yolcuğuna uğurlandı. Tunceli İl Jandarma Karakol Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çatal, görevli gittiği Gökçek Jandarma Karakol Komutanlığı'nda kalp krizi geçirdi. Sağlık ekiplerinin tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Naaşı dün gece Tunceli'de düzenlenen törenin ardından uçakla Süleyman Demirel Havalimanı'na getirilen Şehit Uzman Çavuş Hüseyin Çatal için Keçiborlu Hükümet Meydanı'nda cenaze töreni düzenlendi.Törene Vali Ömer Seymenoğlu, şehidin; babası Cengiz Çatal, annesi Fatma Çatal, kardeşleri Cansu ve Gülnur Çatal, Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, Konya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şakir Uslu, Keçiborlu ilçe protokolü, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, ile çok sayıda vatandaş katıldı.2015 yılından bu yana Jandarma teşkilatında görev yapan Uzman Çavuş Hüseyin Çatal’ın naaşı, İl Müftüsü Bayram Şahin'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Keçiborlu Mezarlığı'nda dualarla toprağa verildi. Tören sonunda Vali Seymenoğlu baba Cengiz Çatal ve anne Fatma Çatal’a şehidin naaşının sarılı olduğu Türk Bayrağını takdim etti.