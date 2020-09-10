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Bakan Koca kritik uyarılar...Rakamları da açıkladı

Bakan Koca kritik uyarılar...Rakamları da açıkladı
ISPARTA
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Yeni tedbirler gelecek mi? Bakan Koca'dan son dakika koronavirüs açıklamaları

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüste son durumla ilgili açıklama yaptı. Van'da 65 yaş üstünde vaka sayılarının arttığını kaydeden Koca, yoğun bakım ve vefat sayısındaki artışın da bu yüzden sürdüğünü açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka sayılarında artış yaşanan Van’a gitti.
 
Van’ın yanı sıra Muş, Hakkari ve Bitlis’ten sağlık kuruluşlarının yetkilileriyle il değerlendirme toplantıları yapacak olan Koca, Van Valiliği’ni ziyaret ettikten sonra bir basın toplantısı düzenledi.
Koca’nın açıklamalarından satır başları şöyle:
 
Van’daki hasta artışının özellikle üzerinde durduk. Köklü bir tarih ve kültürü barındıran kadim şehir Van, dinamik nüfusuyla büyüyen ve gelişen bir ilimiz. Buna paralel olarak sağlık alanında ihtiyaçları da giderek artmakta. Corona salgını nedeniyle bu ihtiyacın büyüdüğünü görüyoruz.

SALGINDA ARTIŞ YAŞANIYOR
Van’ın ihtiyaç duyduğu yatırımlar ve sağlık tesisleri hakkında detaylı değerlendirmelerimizi yapmış olduk. Mart ayından beri büyük bir mücadele verdiğimiz corona virüsü salgınında tekrar bir artış yaşanıyor.
Ülke genelinde hasta sayıları artışa geçti. Bu artış homojen bir dağılım göstermiyor. Bazı illerimizde hasta sayılarımız sabit ve düşerken. Bazı illerde ise istemediğimiz tablolara şahit oluyoruz.

VAN MERCEK ALTINA ALDIĞIMIZ MERKEZLERDEN BİRİ
Altı ilimizde yüzde 30 ile 70’lere varan düşüşler gördük, bu düşüşler bizi memnun etmişti. Ancak Van için aynı durum mevcut değil. Van, bakanlık olarak mercek altına aldığımız merkezlerden biri oldu.
Van’daki hasta sayısı artışı son aya göre neredeyse iki katına çıktı. Son haftaya baktığımızda ise bu artış yüzde 17 düzeyinde. Van’da üç hafta öncesinden başlayan ciddi bir yoğunluk yaşamaktayız. Bugün durumu kontrol etme çabası içindeyiz. Sağlık kuruluşlarında sorun olmadığını söyleyebilirim. Her zaman altını çiziyorum temasları ne kadar erken tespit edersek kontrolde o kadar başarılı oluruz. Türkiye temaslı takibini en iyi ve yaygın yapan ülkelerden biri.

HASTA ORANI YÜZDE 15.6
- Bir diğer önemli hususu da vurgulamak istiyorum. Hastaların ortalama yaşındaki yükseliş, maalesef ağır hastalarımız ve vefatların da artışına sebep oluyor. Van’da 65 yaş üstü nüfusumuz yüzde 4,2. Hasta oranımız yüzde 15,6. Yani nüfusa göre dört katına yakın oranda vaka olduğunu görüyoruz.
- Yoğun bakım hastalarımızın çoğunun da 65 yaş üstü vatandaşlarımız oluşturuyor. Yaşlılarımızın, özellikle korunabilir olması son derece önemli. 4 katına varan vaka artışının 65 yaş üzerinde görülmesi ciddi risk oluşturmakta. Pozitif ve temaslı olan kişilerin izolasyonunu da hassasiyetle yapmamız gerektiğini anlatıyor. Unutulan tedbirler hepimize acılar yaşatıyor.

YENİ TEDBİRLERİ İSTİŞARE EDECEĞİZ
Van başta olmak üzere bölgedeki tüm hemşehrilerimizi bir kez daha tedbirlere sıkı sıkı sarılmaya davet ediyorum. Bugün bölgedeki durumu yerinde görmek, acil müdahale gerektiren konulara çözüm üretmek için buradayız. Az sonra il değerlendirme toplantımızı gerçekleştireceğiz. Alınabilecek yeni tedbirleri de istişare edeceğiz.
 
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