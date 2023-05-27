TÜRK MİLLETİNİN CESUR KANATLARI: TÜRK YILDIZLARI

"Muhteşem Gösteriye Hazır Olun! Türk Yıldızları Isparta'ya Geliyor"

"Gökyüzünde Büyülü Dans! Türk Yıldızları Isparta Uluslararası Gül Festivali'nde"

"Isparta'yı Renklendiren Gökyüzü Şovu: Türk Yıldızları Geri Dönüyor"

ISPARTA SON DAKİKA

: Türk Yıldızları Gül Festivali'nde Isparta semalarında nefes kesen gösteri uçuşu gerçekleştirecek! İşte detaylar...

Isparta Belediyesi'nin düzenlediği Uluslararası Gül Festivali'ne Türk Yıldızları damga vuracak. 4 Haziran Pazar günü saat 14.45'te Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezi semalarında gerçekleşecek olan gösteri uçuşuyla Isparta gökyüzünde büyülü bir dansa tanıklık edecek. Türk Yıldızları'nın muhteşem performansıyla adeta gözler semalara kilitlenecek.

Bu heyecan verici haber Isparta'ya özel son dakika olarak sizlerle paylaşılıyor. Türk Yıldızları'nın gösteri uçuşunu kaçırmamak için festivalin tadını çıkarmaya hazır olun!











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