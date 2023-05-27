ISPARTA SON DAKİKA: Gelir Bölümü Tahsilat Vezneleri Cumartesi Günü Açık Olacak

Cumhurbaşkanlığı Seçimi Nedeniyle Sosyal Tesislerde Düzenlemeler Yapıldı

Isparta Belediyesi, vatandaşların Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam Vergisi ilk taksit ödemelerini yapabilmeleri için Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Bölümü tahsilat veznelerini cumartesi günü açık tutacağını duyurdu. Ödemelerin son günü olan 31 Mayıs 2023 Çarşamba gününden önce, vatandaşlar cumartesi günü saat 10.00 ile 16.00 arasında tahsilat veznelerine gelerek ödemelerini gerçekleştirebilecekler.Ayrıca, Isparta Belediyesi'nin resmi web sitesi üzerinden de ödemelerin yapılabileceği belirtildi. Bu şekilde vatandaşlar, belediye tahsilat vezneleri dışında internet üzerinden de ödemelerini gerçekleştirme imkanına sahip olacaklar.Öte yandan, 28 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimi nedeniyle Isparta Belediyesi sosyal tesislerinde çalışma saatlerinde bazı düzenlemelere gidildiği açıklandı. Seçim günü olan pazar günü, Atatürk Parkı saat 20.00'ye kadar ve Kirazlıdere Sosyal Tesisleri ise saat 19.00'a kadar hizmet vermeyecek.Seçimlerin tamamlanmasının ardından, sosyal tesislerin normal çalışma düzenine döneceği ifade edildi.Bu önemli duyuru Isparta Belediye Başkanlığı tarafından yapılmış olup, kamuoyuna saygıyla duyurulur.Isparta Son Dakika