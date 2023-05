IYAŞ Park Avm'de 11. Şube Hizmete Açıldı - Fırın Konseptiyle Yeni Bir Deneyim!

Iyaş market, 25. yılını kutladığı bu özel dönemde Iyaş Park Avm'de müşterilerine hizmet vermeye başladı. Yeni şubemiz, IyaşPark kapalı otopark girişinde yaklaşık 200 metrekarelik bir alanda açıldı. 4 personel ile hizmet verecek olan mağazamız, müşterilerimize farklı bir deneyim sunuyor.Bu yeni şubemizin diğerlerinden farkı, içerisinde bulunan fırın konseptiyle öne çıkmasıdır. Müşterilerimiz, mağazamızdaki fırından unlu mamuller grubundaki ürünlere günün her saatinde taze ve sıcak bir şekilde ulaşabilecekler. Artık lezzetli ekmekler, börekler, poğaçalar ve daha birçok çeşit, her an müşterilerimizin beğenisine sunulacak.Ayrıca mağazamız, gıda, temizlik, kozmetik, kişisel bakım, manav ve sütlük ürünlerimizi genişleterek müşterilerimize daha fazla seçenek sunuyor. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için ürün yelpazemizi zenginleştirdik ve kaliteli ürünleri en uygun fiyatlarla sunmayı hedefliyoruz.Isparta halkına hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz ve tüm vatandaşlarımızı yeni şubemize davet ediyoruz. Tüm müşterilerimize keyifli ve mutlu alışverişler diliyoruz. IYAŞ olarak, kaliteli hizmet anlayışımızla müşterilerimizin memnuniyetini her zaman ön planda tutmaya devam edeceğiz.IYAŞ, Iyaş Park Avm'de Yeni Şubesiyle Müşterilerine Lezzet Dolu Bir Alışveriş Deneyimi Sunuyor!