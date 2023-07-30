Muharrem Ayında Isparta'da Birlik ve Beraberlik için Aşure Kazanları Kaynadı

Anadolu topraklarında yüzyıllardır süregelen ana teması birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma olan aşure gününde kazanlarda el birliği ile hazırlanan yemekler ve aşure konuklara ikram edildi.

Muharrem ayı nedeniyle Isparta Valisi Aydın Baruş ilk olarak Yakaören Köyü’nde düzenlenen aşure etkinliğine katılarak Aslanbaba Türbesi’ni ziyaret ederek dua etti. Ardından birlik ve beraberlik için pişen aşure kazanlarını karıştırdı.

Aşure kazanlarının birlik ve beraberlik için kaynadığı diğer bir yer ise Aliköy oldu. Hatıp Dede Türbesi’ni ziyaret eden Vali Baruş dua etti. Aşure kazanlarını karıştıran Vali Baruş vatandaşlar ile bir süre sohbet etti.