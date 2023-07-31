Isparta'da 3 Yaşındaki Çocuk Trajik Bir Kaza Sonucu Yaşamını Yitirdi

İSPARTA - Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde meydana gelen üzücü bir olayda, 3 yaşındaki Mehmet Haluk Korkmaz hayatını kaybetti. Kazada, abisinin kullandığı kamyonetin kapısının aniden açılması sonucu küçük çocuk yola savruldu.

Olaya dair edinilen bilgilere göre, Keçiborlu ilçesinde seyir halinde bulunan bir kamyonetin kapısı, içeride bulunan Mehmet Haluk Korkmaz tarafından açıldı. 3 yaşındaki çocuk, kapının açılmasıyla birlikte araçtan dışarı düştü.

Maalesef, kamyonetin arka lastiğinin üzerinden geçen küçük Mehmet Haluk ağır yaralanarak hemen hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kurtarmak mümkün olmadı ve çocuk yaşam mücadelesini kaybetti.

Olayın ardından aile büyük bir üzüntü içinde, yakınları ve çevre halkından gelen taziyelerle destekleniyor. Kazayla ilgili resmi makamların incelemesi devam ederken, aile ve yakınlarının acıları ise tarifsiz boyutlara ulaştı.

Yerel yetkililer, bu tür kazaların önüne geçmek için sürücülere ve ailelere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor. Özellikle küçük çocukların taşıt içerisinde emniyet kemerleriyle uygun şekilde seyahat etmeleri ve sürücülerin bu konuda titiz davranmaları gerekmektedir. Olayın ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.