Gölhisar Sularında Şaşırtıcı Rekor: 51 Kiloluk Yayın Balığı

Gölhisar Yapraklı Barajı'nda Şaşırtan Yakalama: 51 Kiloluk Yayın Balığı!Burdur'un Gölhisar ilçesinde bulunan Yapraklı Barajı'nda balık tutmaya giden üç arkadaş, oltalarına takılan 51 kilogramlık yayın balığı ile büyük bir şaşkınlık yaşadı. Oltalarına sazan balığı takılmasını beklerken beklenmedik bir sürprizle karşılaşan arkadaşların bu anları kameralara yansıdı.Osman Güven, Burak Tolga Güven ve Mert Tezcan, 2 metre uzunluğunda ve 51 kilogram ağırlığındaki bu dev yayın balığını yakalamış olmanın mutluluğunu yaşadı. Balığı kenara çekmekte güçlük çeken arkadaşlar, Gölhisar'ın rekorunu kırdıklarını düşünüyor.Yakaladıkları bu nadir balıkla hatıra fotoğrafları çeken üç arkadaş, sosyal medya hesaplarında bu görüntüleri paylaşarak dikkat çekici anılarını paylaştı. Gölhisar Yapraklı Barajı'nda yaşanan bu şaşırtıcı balık yakalama olayı, bölgedeki balıkçılar ve doğa severler arasında büyük ilgi uyandırdı.