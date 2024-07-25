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Müdür Eryiğit İstifa Etti
Müdür Eryiğit İstifa Etti
ISPARTA
Tarih:
25.07.2024 12:25
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Doğa Koruma ve Milli Parklar Isparta İl Şube Müdürü Hasan Eryiğit, tasarruf tedbirleri kapsamında uygulanan sıkı politikalar nedeniyle kurum işlerini yapamadığını belirterek istifa etti.
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