Isparta'da Trafik Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı

Isparta'da Veysel Şimşek'in kullandığı araba yoldan çıktı ve kaza sonucunda sürücü ağır yaralandı. Kaza dün saat 11.00 sularında Gelendost İlçesi Isparta Konya karayolu Hanönü mevkinde meydana geldi.

Veysel Şimsek'in (53) kullandığı 32 YD 710 plakalı araba, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kazada Veysel Şimşek ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Şimşek, ilk müdahalesinin ardından tedavi edilmek üzere önce Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi’ne ardından Isparta Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.