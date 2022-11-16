Mucize Bitki Safran Aksu'yu Sevdi

Aksu İlçesinde alternatif tarım ürünlerinin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi amacıyla, 2018 yılında Koçular Köyünde 250 metrekare alanda safran yetiştiriciliğine başlanmıştır.

2022 yılında Aksu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün projesi ve Aksu Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından sağlanan ödenek ile 3 çiftçi daha 2 dönümlük arazide safran yetiştiriciliğine başlamış olup, ilçede safran yetiştiriciliği yapılan toplam arazi 3 dönüme çıkmıştır.

Mor renk çiçekleri ve sarı iç kısımlarıyla ayırt edici görünüme sahip olan safran bitkisi, soğanlı bir kültür bitkisi olarak tanınmaktadır. Safran baharat, boya maddesi, ilaç ve kozmetik sanayinde kullanılmaktadır. Safran ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilmekte, 80 bin çiçekten sadece yarım kilogram üretilebilmektedir. Ayrıca kilogramı 100 bin liradan alıcı bulduğu için "dünyanın en pahalı bitkisi" olarak da adından söz ettirmektedir.

Aksu Halk Eğitim Merkezi'nde safran yetiştiriciliği eğitimi alan çiftçilerimiz, eylül ayının ilk haftalarında safran soğanı dikimini gerçekleştirdi. Ekim ayının sonunda başlayan safran hasadı Kasım ayının 3.haftasına kadar devam edecektir.

Eyup ADIGÜZEL

İl Müdürü



