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Isparta'da 250 kişi işe alınacak ilanı

Isparta Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü haber duyurusu

Isparta'da 250 kişi işe alınacak ilanı
ISPARTA
G.Tarihi: 15.11.2022 20:44
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DUYURU METNİ

    Isparta Çalışma ve İş Kurumu tarafından, Isparta Valiliği koordinatörlündeaşağıda belirtilen yerlerde temizlik, çevre düzenlemesi ve bakım onarım hizmetlerinin gerçekleştirmesi amacı ile 3 ay süreli 250 kişilik toplum yararına program düzenlenecektir.
 
Programa katılmak isteyenkişiler 14 Kasım-18 Kasımtarihleri arasında e-devlet, ALO 170 veya www.iskur.gov.tre-şube üzerindenbaşvuru yapabileceklerdir.
 
Program Portal Numarası 308776
Katılımcı Başvuru Tarihleri14 Kasım 2022 – 18 Kasım 2022
Noter Kurası Çekiliş Tarihi- Saati25 Kasım 2022 – 10:00
Noter  Kurası Çekiliş YeriIsparta Ticaret ve Kültür Merkezi Yayla Mah. 1612 Sokak No:5 32100 – Isparta Merkez
Program Başlama – Bitiş Tarihi15 Aralık 2022 – 13 Mart 2023
 
 
SIRA NOTOPLUM YARARINA PROGRAM UYGULANACAK YERLERKATILIMCI SAYISI
 Isparta Valiliği5
 Isparta İl Özel İdaresi55
 Isparta Belediye Başkanlığı45
1ISPARTA MERKEZ TOPLAMI105
 Yalvaç Kaymakamlığı4
 Yalvaç İlçe Belediye Başkanlığı10
2YALVAÇ İLÇESİ TOPLAMI14
 Şarkikaraağaç Kaymakamlığı4
 Şarkikaraağaç İlçe Belediye Başkanlığı10
3ŞARKİKARAAĞAÇ İLÇESİ TOPLAMI14
 Sütçüler Kaymakamlığı4
 Sütçüler İlçe Belediye Başkanlığı6
4SÜTÇÜLER İLÇESİ TOPLAMI10
 Eğirdir Kaymakamlığı4
 Eğirdir İlçe Belediye Başkanlığı10
5EĞİRDİR İLÇESİ TOPLAMI14
 Aksu Kaymakamlığı1
 Aksu İlçe Belediye Başkanlığı6
6AKSU İLÇESİ TOPLAMI7
   
 Atabey Kaymakamlığı1
 Atabey İlçe Belediye Başkanlığı7
7ATABEY İLÇESİ TOPLAMI8
 Gönen Kaymakamlığı1
 Gönen İlçe Belediye Başkanlığı6
8GÖNEN İLÇESİ TOPLAMI7
 Senirkent Kaymakamlığı1
 Senirkent İlçe Belediye Başkanlığı7
9SENİRKENT İLÇESİ TOPLAMI8
 Keçiborlu Kaymakamlığı1
 Keçiborlu İlçe Belediye Başkanlığı7
10KEÇİBORLU İLÇESİ TOPLAMI8
 Gelendost Kaymakamlığı1
 Gelendost İlçe Belediye Başkanlığı7
11GELENDOST İLÇESİ TOPLAMI8
 Uluborlu Kaymakamlığı1
 Uluborlu İlçe Belediye Başkanlığı7
12ULUBORLU İLÇESİ TOPLAMI8
 Yenişarbademli Kaymakamlığı1
 Yenişarbademli İlçe Belediye Başkanlığı6
13YENİŞARBADEMLİ İLÇESİ TOPLAMI7
14Çarıksaraylar Belediyesi4
15Büyükkabaca Belediyesi4
16Kuleönü Belediyesi4
17Sav Belediyesi4
18Senir Belediyesi4
19Güneykent Belediyesi4
20Çiçekpınar Belediyesi4
21Hüyüklü Belediyesi4
 TOPLAM250
 

TOPLUM YARARINA PROGRAM KATILIM ŞARTLARI

TYP’ye katılmak için;
 
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Kuruma kayıtlı olmak,
c) 18 yaşını tamamlamış olmak,
ç) Emekli ve malul aylığı almamak,
d) Öğrenci olmamak (açık öğretim öğrencileri hariç),
e) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4. Maddesinin 1. fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında SGK’ya bildirilmiyor olmak ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamak veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılmamak
 
Şartlarını taşıyor olmak gerekmektedir.
  
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin dört numaralı alt bendi kapsamında tarımsal faaliyette bulunanlar ile aynı Kanunun ek 5 inci maddesi kapsamında tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışan kişiler TYP’den yararlanabilir.
 
            Adres Kayıt Sisteminde aynı adreste ikamet eden kişilerin seçim yöntemleri sonrası oluşan listelerde isimlerinin olması halinde,aynı adreste ikamet edenlerden sadece biriprogramdan yararlanabilir.
           
Bir katılımcı TYP’ den en fazla dokuz ay yararlanabilir.
 
Adres Kayıt Sisteminde göre aynı adreste oturanların, programa başlangıç tarihi dikkate alınarak ulaşılabilen en yakın döneme ait gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenen bir aylık asgari ücretin net tutarının bir buçuk (1,5) katını (8.250,53 TL) aşması halinde söz konusu adreste oturan kişiler TYP’ye katılamaz.
 
      Kamuoyuna önemle duyurur.
  
  ISPARTA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ
 
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