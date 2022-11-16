Program Portal Numarası 308776 Katılımcı Başvuru Tarihleri 14 Kasım 2022 – 18 Kasım 2022 Noter Kurası Çekiliş Tarihi- Saati 25 Kasım 2022 – 10:00 Noter Kurası Çekiliş Yeri Isparta Ticaret ve Kültür Merkezi Yayla Mah. 1612 Sokak No:5 32100 – Isparta Merkez Program Başlama – Bitiş Tarihi 15 Aralık 2022 – 13 Mart 2023

SIRA NO TOPLUM YARARINA PROGRAM UYGULANACAK YERLER KATILIMCI SAYISI Isparta Valiliği 5 Isparta İl Özel İdaresi 55 Isparta Belediye Başkanlığı 45 1 ISPARTA MERKEZ TOPLAMI 105 Yalvaç Kaymakamlığı 4 Yalvaç İlçe Belediye Başkanlığı 10 2 YALVAÇ İLÇESİ TOPLAMI 14 Şarkikaraağaç Kaymakamlığı 4 Şarkikaraağaç İlçe Belediye Başkanlığı 10 3 ŞARKİKARAAĞAÇ İLÇESİ TOPLAMI 14 Sütçüler Kaymakamlığı 4 Sütçüler İlçe Belediye Başkanlığı 6 4 SÜTÇÜLER İLÇESİ TOPLAMI 10 Eğirdir Kaymakamlığı 4 Eğirdir İlçe Belediye Başkanlığı 10 5 EĞİRDİR İLÇESİ TOPLAMI 14 Aksu Kaymakamlığı 1 Aksu İlçe Belediye Başkanlığı 6 6 AKSU İLÇESİ TOPLAMI 7 Atabey Kaymakamlığı 1 Atabey İlçe Belediye Başkanlığı 7 7 ATABEY İLÇESİ TOPLAMI 8 Gönen Kaymakamlığı 1 Gönen İlçe Belediye Başkanlığı 6 8 GÖNEN İLÇESİ TOPLAMI 7 Senirkent Kaymakamlığı 1 Senirkent İlçe Belediye Başkanlığı 7 9 SENİRKENT İLÇESİ TOPLAMI 8 Keçiborlu Kaymakamlığı 1 Keçiborlu İlçe Belediye Başkanlığı 7 10 KEÇİBORLU İLÇESİ TOPLAMI 8 Gelendost Kaymakamlığı 1 Gelendost İlçe Belediye Başkanlığı 7 11 GELENDOST İLÇESİ TOPLAMI 8 Uluborlu Kaymakamlığı 1 Uluborlu İlçe Belediye Başkanlığı 7 12 ULUBORLU İLÇESİ TOPLAMI 8 Yenişarbademli Kaymakamlığı 1 Yenişarbademli İlçe Belediye Başkanlığı 6 13 YENİŞARBADEMLİ İLÇESİ TOPLAMI 7 14 Çarıksaraylar Belediyesi 4 15 Büyükkabaca Belediyesi 4 16 Kuleönü Belediyesi 4 17 Sav Belediyesi 4 18 Senir Belediyesi 4 19 Güneykent Belediyesi 4 20 Çiçekpınar Belediyesi 4 21 Hüyüklü Belediyesi 4 TOPLAM 250

Isparta Çalışma ve İş Kurumu tarafından, Isparta Valiliği koordinatörlündeaşağıda belirtilen yerlerde temizlik, çevre düzenlemesi ve bakım onarım hizmetlerinin gerçekleştirmesi amacı ile 3 ay süreli 250 kişilik toplum yararına program düzenlenecektir.Programa katılmak isteyenkişiler 14 Kasım-18 Kasımtarihleri arasında e-devlet, ALO 170 veya www.iskur.gov.tre-şube üzerindenbaşvuru yapabileceklerdir.TYP’ye katılmak için;a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,b) Kuruma kayıtlı olmak,c) 18 yaşını tamamlamış olmak,ç) Emekli ve malul aylığı almamak,d) Öğrenci olmamak (açık öğretim öğrencileri hariç),e) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4. Maddesinin 1. fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında SGK’ya bildirilmiyor olmak ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamak veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılmamakŞartlarını taşıyor olmak gerekmektedir.5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin dört numaralı alt bendi kapsamında tarımsal faaliyette bulunanlar ile aynı Kanunun ek 5 inci maddesi kapsamında tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışan kişiler TYP’den yararlanabilir.Adres Kayıt Sisteminde aynı adreste ikamet eden kişilerin seçim yöntemleri sonrası oluşan listelerde isimlerinin olması halinde,aynı adreste ikamet edenlerden sadece biriprogramdan yararlanabilir.Bir katılımcı TYP’ den en fazla dokuz ay yararlanabilir.Adres Kayıt Sisteminde göre aynı adreste oturanların, programa başlangıç tarihi dikkate alınarak ulaşılabilen en yakın döneme ait gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenen bir aylık asgari ücretin net tutarının bir buçuk (1,5) katını (8.250,53 TL) aşması halinde söz konusu adreste oturan kişiler TYP’ye katılamaz.Kamuoyuna önemle duyurur.