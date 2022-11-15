,zeytinden peynire, çikolatadan haş haş ezmesine, çiftlik yumurtasına, bal ve pekmeze kadar tüm organik ürünleri doğal yerinden getirtilmiş olarak Isparta'da yaşayan vatandaşlarımızın beğenisine sunuyor. Çevik Gıda ürünleri

Fiyatıyla da kalitesiyle de ön plana çıkıyor.

Ayrıca isteyene istenilen miktarda salamura peynir kuruluyor.

Kültür sineması yanı No:6

ÇEVİK GIDA'NIN GENEL ÜRÜN KATEGORİLERİ ŞÖYLE

Taze Günlük Yufka

Kahvaltılık Sürmelik Reçeller

Andız Pekmezi

Bal-Petek Bal

Keçi Boynuzu Özü

Karadut Özü

Çeviz, Ev Makarnası, Ev Salçası

Hakiki Dövme Tereyağı

Peynir ve Zeytin Çeşitleri

Yoğurt - Lor - Çökelek

Yumurta ( Gezen Tavuk Yumurtası Seçeneği )

Keçi Peyniri - Tulum Peyniri - Kaşar Peyniri

Teneke Peyniri - Köy Peyniri

Haşhaş Ezmesi - Fındık ve Fıstık Ezmesi - Tahin

Natural Sızma Zeytinyağı

Salamura Yaprak

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