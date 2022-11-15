Çevik Gıda Isparta'da ,zeytinden peynire, çikolatadan haş haş ezmesine, çiftlik yumurtasına, bal ve pekmeze kadar tüm organik ürünleri doğal yerinden getirtilmiş olarak Isparta'da yaşayan vatandaşlarımızın beğenisine sunuyor. Çevik Gıda ürünleri Fiyatıyla da kalitesiyle de ön plana çıkıyor.
Ayrıca isteyene istenilen miktarda salamura peynir kuruluyor.
Kültür sineması yanı No:6 ISPARTA
Çevik Gıda: ''Isparta'nın Zeytin Peynir Dünyası''
“ Sofrana lezzet, Hayatına şifa kat”
ÇEVİK GIDA'NIN GENEL ÜRÜN KATEGORİLERİ ŞÖYLE
- Taze Günlük Yufka
- Kahvaltılık Sürmelik Reçeller
- Andız Pekmezi
- Bal-Petek Bal
- Keçi Boynuzu Özü
- Karadut Özü
- Çeviz, Ev Makarnası, Ev Salçası
- Hakiki Dövme Tereyağı
- Peynir ve Zeytin Çeşitleri
- Yoğurt - Lor - Çökelek
- Yumurta ( Gezen Tavuk Yumurtası Seçeneği )
- Keçi Peyniri - Tulum Peyniri - Kaşar Peyniri
- Teneke Peyniri - Köy Peyniri
- Haşhaş Ezmesi - Fındık ve Fıstık Ezmesi - Tahin
- Natural Sızma Zeytinyağı
- Salamura Yaprak
Adres: Kültür sineması yanı No:6 ISPARTA
Telefon: 0 541 742 04 24
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