​ MSB Acı Haberi Duyurdu: 1 Askerimiz Şehit Oldu!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin üs bölgesine sızma girişiminde çıkan çatışmada 1 askerimizin şehit olduğunu ve 1 askerin yaralandığını açıkladı. 17 Şubat 2024 tarihinde gerçekleşen bu olayda Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay'ın şehit düştüğü belirtildi. Açıklamada, bir kahraman silah arkadaşımızın yaralandığı ve tedavisine hemen başlandığı ifade edildi.Bölgedeki çatışma sonucu ilk belirlemelere göre 6 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Operasyonlar ise devam etmekte.MSB, açıklamasında, "Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde, 17 Şubat 2024 tarihinde, BTÖ mensuplarınca bir üs bölgemize sızma girişiminde bulunulmuş, çıkan çatışmada kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralanan personelimiz, derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır" ifadelerine yer verdi.