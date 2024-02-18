Çiftçilere Müjde: Elinde Belgesi Olan Desteği Kaptı!

Çiftçileri sevindirecek haber geldi. Tarım ve Orman Bakanlığı, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) dahil olan üreticilere Tarımsal Destek Ödemesi yaptı. Bakanlık, şubat ayında çiftçilere toplamda 295 milyon 531 bin Türk Lirası tutarında destek ödemesini hesaplara yatırdı.

Bu destekler, çiftçilerin daha iyi şartlarda üretim yapabilmesi ve ekonomik olarak rahatlaması amacıyla devlet tarafından sağlanıyor. Ayrıca, yerel yönetimlerin çeşitli destekleriyle birlikte çiftçilere yönelik yardımlar artarak devam ediyor.

Denizli Merkezefendi Belediyesi, Kırsal Kalkınma Eylem Planı kapsamında çiftçilere 100 ton gübre desteği verdi. Kumkısık Mahallesi'nde düzenlenen programda çiftçiler, gübrelerini teslim aldılar. Bu destekle birlikte belediye, daha önce fide, küçükbaş hayvan ve yem gibi çeşitli desteklerle çiftçilere yardımcı olmuştu. İlçe sınırları içinde arpa ve buğday üretimi yapan ve ÇKS belgesine sahip olan üreticilere her üç dekar başına bir çuval gübre desteği verildi.